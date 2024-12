Aż trudno uwierzyć, że minęło dokładnie 11 lat od premiery pierwszej edycji formatu "Rolnik szuka żony". W każdym sezonie program dostarcza widzom ogromu emocji, a sami uczestnicy dzielą się na tych, którzy z miejsca zyskują sympatię odbiorców i tych, którzy nie mają tyle szczęścia. Z większością jednak fani zostają na dłużej, śledząc potem ich dalsze losy. Nie inaczej jest w przypadku Patrycji, która chętnie wychodzi im naprzeciw. Tym razem zaskoczyła kadrem!

Reklama

Nie do wiary, z kim spotkała się Patrycja z "Rolnik szuka żony"

Format prowadzony przez Martę Manowską, "Rolnik szuka żony", cieszy się ogromną popularnością, co pozwala Telewizji Polskiej realizować kolejne sezony, a tym samym daje szansę nowym rolnikom, chcącym odnaleźć szczęście w miłości. Do tej pory wielu uczestnikom zdołało zbudować prawdziwy związek, a nawet doczekać się potomstwa! Są to m.in.: Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, Grzegorz i Anna Bardowscy, Joanna i Kamil, Małgorzata i Paweł czy Waldemar i Dorota.

Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia, co wyżej wymienione pary. Wśród nich możemy wymienić Patrycję, którą widzowie poznali za sprawą minionej, czyli 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta była kandydatką Sebastiana i, co ciekawe, od razu wpadła mu w oko. Mężczyzna już na etapie czytania listów był pewien, że chce ją bliżej poznać. Początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, ale niespodziewanie rolnik zaskoczył wszystkich i wyznał, że bliżej jest mu do innej uczestniczki - Kasi. Okazało się jednak, że po zerwaniu z nią odbył kilka spotkań z Patrycją, ale i to nie pomogło naprawić ich relacji.

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Patrycja natomiast zyskała sporą popularność wśród widzów i na dzień dzisiejszy jej instagramowy profil śledzi już przeszło 8 tysięcy użytkowników. To właśnie tam coraz śmielej dzieli się urywkami ze swojego życia, a tym razem pochwaliła się wyjątkowym spotkaniem!

Nie jest rzadkością, że uczestnicy "Rolnika" nawiązują bliższe relacje z bohaterami innych edycji. Czy Patrycja i Dorota od Waldemara również mają na to szansę i zostaną przyjaciółkami? To właśnie z nią bowiem spotkała się była kandydatka Sebastiana! Zamieściła również na Instagramie ich wspólne zdjęcie, a pod nim napisała:

Dziękuję za dzisiejsze spotkanie

Nie ulega wątpliwości, że panie miały o czym ze sobą rozmawiać, a Dorota mogła okazać mnóstwo wsparcia Patrycji. Warto więc przypomnieć, że w finałowym odcinku, choć Sebastian nie wyraził większego zainteresowania Patrycją, ta wyznała bez ogródek, że zależy jej na nim i dodała:

Już nie gadamy. Bo Sebastian nie dzwoni jako pierwszy to dlaczego ja mam cały czas dzwonić? Nie ukrywam, że mi na Sebastianie zależy. (...) Dam mu tyle czasu ile potrzeba, ale niech uważa, bo ktoś inny może pojawić się na mojej drodze

Myślicie, że toś już pojawił się w życiu Patrycji?

Reklama

Zobacz także: Dorota wyjaśnia, dlaczego nie pojawiła się w świątecznym odcinku "Rolnika". Przyznała wprost: "Żałuję, że nas nie było"