Pierwsze randki rolników i rolniczek w hitowym show TVP przeszły już do historii. Emocje budził m.in. kandydat Agaty, a także reakcja Wiktorii na jednego z mężczyzn. 44-letni Sebastian nie ukrywał zaś zainteresowania piękną Patrycją. Wiemy, gdzie widzowie mogli wcześniej ją oglądać!

Reklama

Patrycja z "Rolnik szuka żony" zadebiutowała już w innym programie

Sebastian to 44-letnik rolnik z Pomorza, który postanowił poszukać miłości w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna już w drugim odcinku nie ukrywał fascynacji jedną z kandydatek, która od razu została okrzyknięta jego faworytką. Rolnik zafascynował się piękną Patrycją na tyle, że ... od razu przeszedł do rozmowy o przeprowadzce!

Nie wszyscy wiedzą jednak, że piękna blondynka, która skradła serce Sebastiana z "Rolnika", ma już za sobą inny telewizyjny występ! Gdzie widzowie mogli ją oglądać?

Jak się okazuje, Patrycja wystąpiła kilka lat temu w show konkurencyjnej stacji - TVN Style. Wzięła udział w formacie "Miłość od kuchni", w którym bohaterowie na podstawie wyglądu mieszkania kandydatów i kandydatek wybierali osobę, z którą chcą wybrać się na kolację. W mediach pojawiły się także informacje, jakoby Patrycja z "Rolnik szuka żony" miała wystąpić także w "Magii Nagości". Te informacje nie są jednak prawdą, co potwierdziła nam osoba z produkcji:

W sieci pojawiły się nieprawdziwe i niesprawdzone informacje - Patrycja nie pojawiła się w show Magia Nagości

YouTube TVN Style

Rozmowa między Sebastianem a Patrycją nabrała tempa, jednak kandydatka rolnika stwierdziła, że rolnik powinien nieco przystopować z rozwojem znajomości:

Zobacz także

Czyli tę walizkę, którą dzisiaj mam, możemy przepakować? (...) Poczekaj, poczekaj, nie bądź taki ''szybki Bill'' - komentowała Patrycja.

Fani z kolei nie byli do końca przekonani co do intencji Patrycji:

I już ją koleżanki znienawidziły

Nie ufam jej

Patrycja bardzo pewna, a może za pewna? Powinien Pan przemyśleć tę faworytkę

Myślicie, że fakt, że kandydatka Sebastiana ma już doświadczenie przed kamerą wpłynie na decyzję rolnika? My trzymamy kciuki za wszystkie kandydatki w "Rolnik szuka żony"!

Reklama

Zobacz także: Wiktoria z "Rolnik szuka żony" zaskoczona wyznaniem kandydata."To strach się bać. Jak my się dogadamy?"