Chociaż wydawało się, że Sebastian z "Rolnik szuka żony" jest pewny swojego wyboru i ma szansę stworzyć szczęśliwą relację z Kasią, to w ostatnim odcinku wyszło na jaw, że rolnik nie chce kontynuować znajomości ze swoją wybranką i nagle zerwał z nią kontakt. Tuż po wyjeździe kandydatki z gospodarstwa Sebastian zdecydował, że nie chce jechać do niej na rewizytę. Dopiero po czasie, już przed kamerami, rolnik poinformował o wszystkim Kasię. W komentarzach zawrzało, a internauci stanęli murem za kandydatką Sebastiana.

Fani "Rolnik szuka żony" wspierają Kasię po trudnej rozmowie z Sebastianem

Jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" zbliża się do końca. Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników, którzy szukali miłości w telewizyjnym hicie prowadzonym przez Martę Manowską. Niestety, tuż przed finałem okazało się, że Sebastian z "Rolnik szuka żony" nagle urwał kontakt z Kasią, z którą jeszcze niedawno myślał o wspólnej przyszłości. Rolnik miał odwiedzić Kasię i poznać jej rodzinę, jednak tak się nie stało. Do spotkania Kasi i Sebastiana doszło dopiero po czasie, już przed kamerami. Rolnik tłumaczył wówczas swojej wybrance, że to koniec ich znajomości.

Przemyślałem, jak wyjechałaś, wiesz Kasia i widzę, że nie odnalazłabyś się u mnie. To nie jest to dla niej, próbowałaby ale na dłuższą metę sama powiedziałaby, że nie nadaje się do mieszkania na wsi. Tak pomyślałem sobie i mówię, że nie ma co dalej tego przeciągać, robić ci nadziei i tak postanowiłem. Taką decyzję podjąłem, że nie ma sensu dalej się spotykać tłumaczył rolnik.

Kasia z wielką klasą przyjęła decyzję rolnika, ale nie ukrywała, że jest rozczarowana jego zachowaniem.

Wróciłam do domu i odciął mnie totalnie, nie odzywał się w ogóle. Więc nie dał szansy, absolutnie nie dał szansy komentowała Kasia.

Mat. Pras. Rolnik szuka żony

Po emisji najnowszego odcinka "Rolnik szuka żony" w komentarzach zawrzało. Fani programu są zszokowani tym, jak Sebastian potraktował Kasię. Internauci stanęli murem za kandydatką rolnika i mocno ją wspierają:

Kasiu, wygrałaś. Klasa sama w sobie. Jesteś silną i mądra kobietą!

Myślę, że po tym programie Pani Kasia znajdzie kogoś wyjątkowego kto doceni to jaką mądrą i piękną kobietą jest i tego z całego serca jej życzę

Kasiu, trzymaj się. Gość nie wart Twojego zainteresowania. Szczerze Tobie życzę prawdziwej Miłości

Kasiu, zasługujesz zdecydowanie na kogoś lepszego… czytamy w komentarzach.

Oglądaliście "Rolnik szuka żony" i zaskoczyło Was zachowanie Sebastiana? Przypominamy, że po rozmowie z Kasią rolnik nagle oznajmił, że zadzwoni do Patrycji, którą wcześniej odesłał do domu. Myślicie, że pojawią się razem w wielkim finale programu? My już nie możemy doczekać się ostatniego odcinka hitu TVP!

