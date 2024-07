Jakob Kosel, Karolina Pisarek i Radek Pestka - kto wygrał dzisiejszy finał piątej edycji programu "Top Model"? My już wiemy - Radek Pestka! Model okazał się bezkonkurencyjny. Jakie otrzymał nagrody? Co działo się w programie? Zobaczcie naszą relację!

Reklama

Zobacz: Kim jest Radek Pestka, zwycięzca Top Model 5? Co robi w życiu?

Radek Pestka wygrał "Top Model 5"

22:40 - czas na wyniki! Zwycięzca otrzyma kontrakt z agencją modeli, 100 tys. złotych oraz okładkę Glamour. Wygrywa... Radek Pestka! Serdecznie gratulujemy!

Zobacz także

Radek wygrał Top Model! Zadowoleni? ☺

Posted by Top Model TVN on 30 listopada 2015

Radek Pestka na okładce Glamour:

22:35 - Radek Pestka i Karolina Pisarek na okładce Glamour. Która z nich jest lepsza?

Who will win!??

Posted by Andre Whyte on 30 listopada 2015

22:28 - przerwa na reklamę!

22:23 - finaliści w rekalmie z... dziećmi! Czy to było najtrudniejsze ich zadanie?

Nie lubię dzieci, dla mnie to męczarnia. Jetem trochę inny, chce pokazać, że inność to nic dziwnego.

Kto wypadł lepiej?

Czyje zdjęcie z sesji świątecznej podoba Wam się bardziej? Dla kogo będzie przepustką do zwycięstwa w Top Model TVN - dla Karoliny czy Radka? Piszcie! :)

Posted by TVN on 30 listopada 2015

22: 12 - kolejny pokaz - tym razem Mariusza Przybylskiego.

22:04 -kulisy sesji do "Glamour". Za chwilę poznamy dwóch finalistów! O główną nagrodę na pewno będzie walczył Radek Pestka! Drugą osobą jest Karolina! Jakob Kosel zajmuje więc 3. miejsce!

22:02 - czas na kolejny pokaz mody - tym razem uczestnicy w kreacjach Łukasza Jemioła.

21:53 - Uczestnicy w"Top Model" wskazali swoich faworytów. Głosy rozłożyły się na Radka i Jakoba.

21:52 - Michał Piróg przyznał nagrodę za najlepsze zdjęcie, które wybrali fani show. A należy ono do Andre, który otrzymał 5 tysięcy złotych!

21: 43 - przerwa! Może czas na quiz o programie? :)

21:42 - prowadzący przedstawiają finalistów show - Jakoba Kosela, Radke Pestkę oraz Karolinę Pisarek.

Ciężko mi w to uwierzyć, jest mi miło, że mogę tu być - mówi Jakob

Radek Pestka w finale Top Model

Karolina Pisarek w finale Top Model

Jakob Kosel w finale Top Model

21:34 - Gościem specjalnym finału jest Kasia Struss!

ONS

21:33 - start! Wielki finał Top Model zaczyna się od pokazu mody ze wszystkimi uczestnikami piątej edycji. Na miejscu - mnóstwo gwiazd. Joanna Krupa prowadzi program w białej sukni:

Kto wygra Top Model 5?

Po odpadnięciu dwóch faworytek programu, w dzisiejszym odcinku o tytuł zwycięzcy będą walczyć: Jakob Kosel, Karolina Pisarek i Radek Pestka. Czy po raz pierwszy tytuł Top Model zdobędzie mężczyzna? 23-letni Jakob Kosel studiuje na AWF w Katowicach. Jest ratownikiem, instruktorem pływania, chodzi też na kurs trenera personalnego. 18-letnia Karolina Pisarek jest uczennicą klasy maturalnej, planuje studia lingwistyczne. Ma tylko 176 cm wzrostu, ale uważa, że może zrobić karierę w modelingu jak jej idolka - Kate Moss, która też nie jest zbyt wysoka jak na modelkę. 19-letni Radek Pestka pracuje jako stylista i sprzedawca w firmie odzieżowej.

Kto poprowadzi finał "Top Model 5"?

Kilka dni temu Joanna Krupa zdradziła, komu kibicuje w finale. Joasia poprowadzi ostatni odcinek show o modelkach. Towarzyszyć jej będzie Michał Piróg:

On spędza tyle czasu z uczestnikami, że naprawdę powinien być obok mnie i współprowadzić. Michał ich zna od A do Z i to też jest jego program. Z nim najfajniej mi się pracuje i jako prowadzący jest super! - powiedziała Joanna Krupa w wywiadzie dla "Faktu".

Michał Piróg podobno pokonał w wyścigu do tej roli Kingę Rusin i Małgorzatę Rozenek. Michał i Joasia stanową świetny duet prowadzących i na pewno sprawdzą się idealnie!

Zobacz też: Michał Piróg o programie Agnieszki Jastrzębskiej: "Beznadziejny"

Jakob Kosel na gali Flesz Fashion Night 2015

Karolina Pisarek na imprezie Zalando

Radek Pestka na imprezie Local Heroes

Joanna Krupa poprowadzi finał "Top Model 5"

Towarzyszyć jej będzie Michał Piróg