Radek Pestka, zwycięzca 5. edycji Top Model ma 19 lat. Pochodzi z Bytowa, tam skończył Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Pracuje jako stylista i sprzedawca w firmie odzieżowej. Brał już udział w kampaniach reklamowych. Prowadzi też bloga modowego - rdslv.com. Pisze na nim o sobie:

Radek Pestka – młody, bo 19-letni chłopak, autor bloga modowego rdslav.com, na którym jesteście. Stylizacje są bardzo różne, sam jeszcze poszukuję swojego stylu, który byłby kojarzony ze mną. Chcesz się więcj o mnie dowiedzieć, jak się ubieram, jaki mam styl? Śledź mnie na portalach społecznościowych Dopiero się rozkręcam

Kocha modę i trendy, jego idol to ukochany projektant Anji Rubik - Anthony Vaccarello.

Na stronie topmodel.tvn.pl możemy przeczytać, że Radek Pestka "mieszka sam od 1,5 roku. Jest dumny z siebie, że w tak młodym wieku doskonale sobie radzi i jest samodzielny. Ma siostrę bliźniaczkę, z którą jest bardzo blisko związany. Denerwuje go brak tolerancji dla innych osób, ignorancja, kłamstwo oraz brak szacunku dla słabszych". Chciałby pracować jako model i stylista, marzy też o pracy projektanta.

I jeszcze coś - wymiary:) Radek ma 182 cm, waży zaledwie 62 kilo. Natura obdarzyła go ciemnymi włosami, ale Marcin Tyszka przekonał wszystkich podczas programu, by przefarbować go na platynę. I chyba się opłaciło:)

Radek Pestka jeszcze w ciemnych włosach

Radek Pestka - już w platynowej fryzurze

Radek Pestka na pokazie Mariusza Przybylskiego

Radek Pestka nauczył się już pozować, bywać w telewizjach. Czy to początek kariery w showbiznesie?