Na ten moment czekali wszyscy widzowie "Top Model". Za nami wielki finał programu, podczas którego o główną nagrodę zawalczyły trzy zniewalające piękności - Michalina Wojciechowska, Natalia Woś oraz Klaudia Nieścior. Która z nich wygrała program?

11. edycja "Top Model" przyniosła nam wiele wzruszeń, łez radości i zawodu, a także nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tuż przed wielkim finałem Michalina została przywrócona do "Top Model", co wywołało falę oburzenia ze strony internautów. Wielu z nich zarzucało produkcji "ustawkę", a także nie wierzyło w szczere intencje jurorów programu. I podczas gdy część widzów tuż po półfinale wylało na show przysłowiowe "wiadro pomyj", inni już typowali, która z finalistek powinna wygrać "Top Model 11". Czy ich przewidywanie okazały się trafne?

W środę, 7 grudnia, widzowie TVN z napięciem śledzili wielki finał 11. edycji "Top Model". Zanim jednak show się rozpoczęło plejada polskich gwiazd zawitała na czerwonym dywanie "Top Model". Po uroczystym powitaniu przyszedł czas na pierwszy pokaz kolekcji Ilony Majer i Rafała Michalaka, w którym udział wzięły nie tylko finalistki, ale też pozostali uczestnicy 10. sezonu programu. Podobnie, jak w poprzednich edycjach, również podczas finału 10. edycji "Top Model" jurorów wsparł gość specjalny w postaci uwielbianej przez widzów Anji Rubik. To właśnie ona wraz z Joanną Krupą, Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką, Dawidem Wolińskim i Michałem Pirógiem, a także z pomocą widzów wybrała zwyciężczynię show.

11. edycji "Top Model" wygrała Klaudia Nieścior. Gratulujemy!

Po pokazie kolekcji Ilony Majer i Rafała Michalaka, przyszedł czas na wzruszające wspomnienia z początków finalistek w programie "Top Model".

Także Michalina Wojciechowska nie kryła wzruszenia.

- Ta siła, którą mam pochodzi z moich doświadczeń życiowych, niepowodzenia mnie ukształtowały - mówiła Michalina Wojciechowska. - To że dziś tu stoję, pomimo że dostałam tyle hejtu, to jest dla mnie bardzo ważne - dodała.

Również okrzyknięta przez widzów "miss perfekcji", Natalia Woś, nie mogła powstrzymać emocji.

- Jak każda osoba mam swoje plusy i minusy, ale staram się być najlepszą wersją siebie - wyznała. Natalia odniosła się również do swoich marzeń związanych z pracą profesjonalnej modelki - jeżeli robi się to, co się kocha, to nie pracuje się ani jednego dnia - dodała.