Klaudia Zioberczyk, 23-letnia studentka prawa z Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła tytuł zwyciężczyni 13. edycji programu "Top Model". Jej sukcesy na Moda Lisboa (portugalski tydzień mody), gdzie wygrała wszystkie 6 castingów, potwierdzają jej wyjątkowy talent i determinację. Co wiemy o zwyciężczyni "Top Model"?

Droga Klaudii Zioberczyk do świata mody

Klaudia Zioberczyk zgłosiła się do do 13. edycji "Top model" w trakcie studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie studiuje prawo. Uczestnictwo w programie TVN okazało się przełomowym momentem w jej karierze. Zdeterminowana i pełna pasji, zdobyła serca jurorów oraz publiczności, co zapewniło jej zwycięstwo. Podczas finałowego odcinka programu Klaudia zaprezentowała swoje umiejętności, które wyniosły ją na szczyt w polskim modelingu. Jej profesjonalizm i osobowość wyróżniły ją spośród innych uczestników.

Jej udział w Moda Lisboa, jednym z najważniejszych tygodni mody w Portugalii, okazał się spektakularnym sukcesem. W Lizbonie udało jej się wygrać wszystkie 6 castingów, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Portugalski tydzień mody przyciąga uwagę najlepszych projektantów i agencji z całego świata. Wygrana Klaudii w każdej kategorii to dowód na to, że polska modelka potrafi konkurować na najwyższym poziomie.

Triumf w "Top Model" otworzył przed Klaudią drzwi do wielkiej kariery. Klaudia zdobyła kontrakt z prestiżową agencją modelingową, co jest ogromnym krokiem w jej karierze. Dzięki temu zwycięstwu Klaudia stała się inspiracją dla młodych ludzi, którzy marzą o karierze w modelingu, pokazując, że połączenie nauki i pasji jest możliwe.

Zwyciężczyni 13. edycji "Top Model" już w przeszłości zajmowała się modelingiem, ale zrezygnowała z pracy jako modelka gdy była nastolatką. Po latach zdecydowała się na udział w programie TVN i osiągnęła ogromny sukces w hicie TVN.

Mieszka na wsi z mamą i bratem. Uwielbia przyrodę, bieganie i wędrówki po górach. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, o ogromnym zapale i otwartości na nowe doświadczenia. Kocha poznawać świat i nie boi się wyzwań czytamy o Klaudii na stronie tvn.pl.

Klaudia Zioberczyk jest obecnie na czwartym roku studiów, a zwycięstwo w "Top Model" nie oznacza, że zamierza zrezygnować z nauki. W "Dzień Dobry TVN" zwyciężczyni programu TVN opowiedziała o swoich planach.

Zwyciężyłam ten program, chcę wykorzystać to na 100 procent bo to jest jedyna taka szansa tak naprawdę. Może to będzie moje pięć minut, a może i nie, zobaczymy. Teraz ma maksa chcę pójść w modeling, ale dla mnie edukacja też jest bardzo ważna i absolutnie obalam wszystkie mity ludzi którzy twierdzą, że rzucam studia. Ja chcę skończyć studia, jestem jeszcze na etapie pisania pracy magisterskiej, w ogóle jeszcze nie zaczęłam pisać więc to jeszcze przede mną, ale to jest dla mnie bardzo ważne, nie planuję tego rzucać. Mam nadzieję, że w przyszłości jestem w stanie połączyć te dwa światy mówiła w śniadaniówce TVN.

Prywatnie Klaudia Zioberczyk z "Top Model" jest szczęśliwie zakochana. Okazuje się, że partmer modelki również jest prawnikiem.

Za niedługo stukną nam dwa lata razem. Też jest prawnikiem. Jest 5 lat starszy, jest na studiach doktorskich. To bardzo mądry facet. Specjalizuje się w komparatystyce prawa polskiego i prawa chińskiego. Rok spędził w Chinach, skończył studia też po chińsku. Poznaliśmy się na studiach. On pracuje na uczelni. Ja akurat poszłam zdawać ustny egzamin z prawa rzeczowego. Gabinet egzaminatora był obok jego gabinetu. Akurat wychodziliśmy w tym samym momencie. Zagadał, no i tak się zaczęło mówiła dla ShowNews.

Zwyciężczyni "Top Model" jeszcze raz gratulujemy!