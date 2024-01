Kreska cieniem bile rekordy popularności w social mediach - tak malują się już wszystkie Influencerki. O to, jak ją wykonać by była piękna i trwała, zapytałyśmy topowego makijażystę Harrego Jeffersona. Nie uwierzycie, jakie to proste!

Reklama

Spis treści:

Kreska cieniem do powiek doskonale komponuje się z pozostałymi cieniami i nie ma ostrych krawędzi, dlatego wygląda bardziej delikatnie niż jaskółka wykonana czarnym eyelinerem w pisaku. Do wykonania takiej kreski możemy oczywiście użyć czarnego cienia, szczególnie jeśli robimy smoky eyes, ale na co dzień o wiele lepiej sprawdzi się brązowy cień. Możecie próbować wykonać ją także innym ulubionym kolorem - to jest również jedna z największych zalet kreski cieniem: nie potrzebujecie kupować dodatkowych kosmetyków, aby wykonać wymarzony i idealny makijaż.

Jeśli eyelinerem zrobienie kreski zajmuje wam sekundy, to z pędzlem i cieniem pójdzie wam jeszcze lepiej. Najważniejsze, żeby mieć dobry pędzelek - płaski, lekko ścięty i niezbyt gruby, tak, aby był jak najbardziej precyzyjny. Nie bez znaczenia są oczywiście cienie - dobrze, jeśli są świetnej jakości, ale bez obaw, paletkę, która się lekko osypuje również wykorzystacie.

Co więcej, długi trzonek pędzla i jego precyzyjne zakończenie ułatwiają opanowanie tej metody makijażu oczu. Same będziecie zdziwione, jakie to proste. Gwarantujemy, że kreska wyjdzie prostsza niż ta wykonana kredka. Na dodatek, z cieniem bardzo łatwo jest o ewentualne poprawki - wystarczy lekko zetrzeć go wacikiem lub patyczkiem i podejść do malowania kreski na powiece jeszcze raz.

Kreska cieniem wiele wybacza - świetnie wygląda na różnych kształtach oczu bo jest delikatna i lekko rozmyta. Możecie z jej pomocą uzyskać także idealny kształt oka, wtedy ciemny cień wędruje tam, gdzie powieka opada, a dyskretne cienie nude rozjaśniają jej środek i otwierają spojrzenie. Przy użyciu cienia mogą powstać bardzo różne kreski - od dramatycznego makijażu oczu, aż po subtelne podkreślenie lini rzęs.

Zobacz także

Zobacz także: Makijaż okolicznościowy - jak powinien wyglądać i jak go wykonać krok po kroku

Nasza największa obawa to zawsze trwałość takiego make-upu cieniem. Dlatego zapytałyśmy Harrego J. o jego sposób na to, aby makijaż wyglądał nienagannie przez cały dzień i cały wieczór. Makijażysta gwiazd zdradził nam dwa sposoby na kreskę cieniem - jeden niesamowicie trwały, który imituje eyeliner, drugi delikatny i perfekcyjny na co dzień.

Jeśli zależy wam na trwałej kresce z efektem delikatnego rozmycia, skorzystajcie z tego sposobu. Niezbędny będzie wam:

cień do powiek,

pędzelek,

spray do utrwalania makijażu.

Aby uzyskać precyzyjny efekt eyelinera – nie zawsze trzeba używać tego produktu w płynie lub żelu. Czasami, aby dokładnie narysować idealną kredkę, łatwiej jest wykorzystać mokry cień do powiek. (...) Pierwszym krokiem jest nabranie cienia do powiek na pędzel, a następnie zwilżenie go przez rozpylenie sprayu utrwalającego. Dzięki temu suchy cień do powiek będzie zachowywał się jak płynna kredka - zdradził nam Harry J, makijażysta gwiazd i główny wizażysta Kontigo

Po pokryciu całej powieki waniliowym cieniem, możemy przystąpić do rysowania kreski. Oto jak zrobić to krok po kroku:

Delikatnie nabieramy cień na końcówkę pędzla. Skośny pędzelek spryskujemy preparatem do utrwalania makijażu.. Nadmiar cienia możemy zdjąć na dłoni. Rysujemy kreskę na powiece - najlepiej zacząć od zewnętrznego kącika a następnie lekko przesuwać się do środka powieki. Resztką cienia na pędzlu możemy dodatkowo wyciągnąć i lekko rozblendować jaskółkę.

Tak wykonana kreska będzie precyzyjna, a zarazem bardzo trwała. Warto wykonać ją na ważne wyjście, a do tego przykleić sztuczne rzęsy, aby jeszcze lepiej podkreślić spojrzenie.

Kolejny sposób na kreskę na oku od Harrego jest lepszy na co dzień - tak wykonana kreska na powiece będzie delikatna, ale zarazem pięknie otworzy oko. Z tego triku skorzystają szczególnie osoby początkujące, bo w tym przypadku łatwo o ewentualne poprawki.

Innym sposobem jest zwilżenie wacika płynem do demakijażu, a następnie wtarcie cienia do powiek w pędzel i zanurzenie go w waciku. Teraz wszystkie Twoje ulubione cienie do powiek mogą służyć jako eyeliner! - mówi nam Harry J, współtwórca marki Mystik Warsaw.

Na pędzel nabieramy odrobinę cienia. Nasączamy wacik płynem i zwilżamy w nim końcówkę pędzla. Płyn delikatnie rozpuści cień, będzie on więc jaśniejszy, a kreska o wiele delikatniejsza. Rysujemy kreskę na powiece. Gdy kreska lekko przeschnie, możemy przejść do tuszowania rzęs.

Reklama

Który sposób makijażysty na kreskę cieniem bardziej przypadł wam do gustu?