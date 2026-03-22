W „Sanatorium miłości” doszło do nieoczekiwanego zwrotu, kiedy z programem musiał pożegnać się Wiesław. Okazuje się, że produkcja zadbała o to, aby do uczestników dołączyła nowa osoba. Aleksander został ciepło przyjęty przez grupę. W kolejnym odcinku nie obyło się też bez konfliktów, które wywoływała niezmiennie Basia. Jej zachowanie podczas wspólnych wykopków oburzyło wszystkich uczestników. Potem przyszedł czas na sentymentalną podróż ze starymi zdjęciami, a niektórzy uczestnicy nie mogli powstrzymać łez. Na koniec na romantyczną randkę wybrali się Teresa i Henryk. Padły poważne deklaracje!

Nowy uczestnik w "Sanatorium miłości"

Odejście Wiesława z "Sanatorium miłości" pociągnęło za sobą kolejną decyzję, bo do grona kuracjuszy dołączył Aleksander. Uczestnik na co dzień mieszka w Krakowie, ale przez wiele lat jego życie toczyło się w USA, gdzie był zawodowym kierowcą i zwiedził niemal całe Stany.

Całe życie niemalże mieszkałem w Krakowie, ale życiowym zakrętem znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu, że byłem kierowcą zawodowym zwiedziłem 49 stanów. Zbiegiem okoliczności poznałem milionerkę i ona zaproponowała mi małżeństwo. Byliśmy razem 7 lat. Dzięki Ameryce nie podlegam emocjom w sensie finansowym. Mam apetyt na życie. - tak przedstawił się Aleksander.

Aleksander nie ukrywa, że jest odważny i mimo swojego wieku nadal chce korzystać z życia. Na swoje 70. urodziny skoczył ze spadochronem, a w programie mocno zaskoczył uczestników swoim mocnym wejściem niczym hollywoodzki gwiazdor.

Aleksander został ciepło przyjęty, a kiedy trafił do pokoju Henryka, od razu otrzymał od uczestnika krótką relację z programu i podsumował w kilku zdaniach, kto jego zdaniem już tworzy pary. Potem przyszedł czas na sentymentalną podróż uczestników pod przewodnictwem Marty Manowskiej. Paweł nie krył łez, kiedy mówił o swoim dzieciństwie i pełnym miłości domu, ale nie wszyscy mieli tak pozytywne doświadczenia. Mike przyznał, że uciekł z domu w wieku 15 lat i nigdy nie czuł się tam kochany.

Awantura Basi w "Sanatorium miłości"

Emocje w trzecim odcinku "Sanatorium miłości" podkręciła też Basia. Już na starcie choć w żartobliwy sposób, to starła się ze Zbigniewem podczas wspólnego wykonywania zadania. Mieli tworzyć duet, ale Basia szybko oznajmiła, że to ona dowodzi, a próba zwrócenia jej uwagi zakończyła się mocną ripostą z jej strony, która uderzyła w mężczyznę.

Jak mnie prosisz to na kolana. Na kolana proś mnie - powiedziała Basia

Lilla nie ukrywała, że jest załamana zachowaniem swojej towarzyszki z pokoju i w końcu powiedziała wprost:

Basi na wiele pozwalam, dlatego, że ja chcę spokoju, ja chcę w spokoju tylko dotrwać do końca. Niech się dziewczyna cieszy, że coś zrobiła - powiedziała Lilla

Basia psuje całą atmosferę - podkreślił Mike

Awantura z Basią w "Sanatorium miłości", nowy uczestnik i romantyczna randka Tereski

Romantyczne randki w "Sanatorium miłości"

Tym razem na kolejną randkę wybrała się Lilla i zaprosiła na nią Zbigniewa, który przygotował dla niej romantyczny piknik nad brzegiem Wisły. Początkowo Lilla nie była zachwycona, bo dotarcie na miejsce sprawiło jej sporo problemów, ale potem oboje miło spędzili czas i nie brakowało wspólnych tematów.

Z kolei kolejna randka to było spotkanie Teresy i Henryka. Wygląda na to, że między tą dwójką zaiskrzyło, a uczestnik naprawdę zaimponował kobiecie. Dla Teresy to była pierwsza randka od 35 lat i wybrała na nią dopasowaną, czerwoną sukienkę. Trzeba przyznać, że jej wygląd oczarował Henia jeszcze bardziej.

Poszłam na pierwszą randkę od 35 lat. - wyznała Teresa, a Henryk oczarowany dodał: Teresa w tej czerwonej sukni wyglądała podniecająco.

Henryk nie ukrywa, że ma nadzieję na relację z Teresą i nawet podpytywał ją o Wiesława, co spodobało się uczestniczce, że mężczyzna zabiega o nią i być może jest trochę zazdrosny.

Zauroczyłem się w Teresie. Będę o Teresę walczył, zabiegał o jej względy. Ona jest na 100 procent na pierwszym miejscu - wyznał wprost Henryk

Zobacz także:

