Kreska na oku eyelinerem wygląda bardzo efektownie. Jest nieodłącznym elementem makijażu smoky eye. Aby zrobić perfekcyjną kreskę na oku potrzeba wprawy i cierpliwości oraz dobrego eyelinera.

Krok I - Wybór odpowiedniego eyelinera

Zanim przystąpisz do wykonywania makijażu wybierz odpowiedni eyeliner. Dla osób zaczynających swą przygodę z robieniem kresek najlepszy będzie eyeliner w pisaku. Po nabyciu wprawy można spróbować z kosmetykiem w pędzlu.

Krok II – Nałóż bazę i cienie na powieki

Na powieki nałóż bazę pod cienie, by makijaż był trwalszy, a cienie nie osypywały się. Wybierz kolor cienia do powiek i za pomocą pędzelka zacznij go nakładać. Jeśli chcesz powiększyć optycznie oko, pod łukiem brwiowym nałóż jasny perłowy cień do powiek.

Krok III – Nałóż eyeliner na oko

Oprzyj prawą rękę na policzku (dla stabilizacji), po czym narysuj cienką linię wzdłuż linii rzęs, zaczynając od wewnętrznego kącika oka. Od zewnętrznego kącika oka namaluj krótką cienką kreskę w kierunku brwi. W ten sposób przedłużysz dolną linię powieki, co da efekt kociego oka. Staraj się pogrubić kreskę, łącząc namalowaną na początku linię z jej końcem (stwórz drugą kreskę od środka oka aż po górny róg w kierunku brwi i zamaluj puste pole pomiędzy kreskami eyelinerem). Po wypełnieniu pustej przestrzeni, przejdź do drugiego oka.

Krok IV – Popraw nierówności

Jeśli zauważyłaś nierówności możesz je usunąć za pomocą suchego patyczka higienicznego. Nie mocz go w płynie micelarnym, czy mleczku do demakijażu, ponieważ możesz rozmazać make-up. Na koniec dokładnie wytuszuj rzęsy.