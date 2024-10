Czy uczestnicy 9. edycji "Rolnika" są już po ślubie? Wszystko jasne.

Obecna, 11. edycja "Rolnik szuka żony" obfituje w zaskoczenia i nowe relacje. Rolnicy i rolniczki powoli podejmują już pierwsze decyzje dot. partnerów, z którymi planują rozwijać związki. Fani jednak doskonale pamiętają też o osobach, które poznały się dzięki poprzednim edycjom miłosnego hitu TVP - jedną z najbardziej lubianych par są Klaudia i Valentyn, którzy już od ponad dwóch lat tworzą udaną relację.

Teraz okazuje się, że Klaudia i Valentyn ... planują ślub! Rolniczka zdecydowała się wyjawić, na jakim etapie są przygotowania do najważniejszego dnia w jej życiu:

Rolniczka zdecydowała się też ujawnić miejsce ślubu. Jak się okazuje, para wybrała rodzinne okolice Klaudii, czyli Podlasie. Niestety, jak się okazuje, koszty organizacji takiej uroczystości nie są niskie. Ukochana Valentyna zażartowała więc, że ... być może nad morzem ceny nie byłyby tak wygórowane.

Klaudia zdradziła również, że ślub będzie nietypowy, bo ... odbędzie się w cerkwii prawosławnej! Zaskoczenie?

Mimo że w hitowym show TVP nie brakuje zawirowań, a także miłosnych rozczarowań, wiele par, które poznały się w programie w "Rolnik szuka żony", stworzyło trwałe i szczęśliwe związki, które umocniły się poprzez ślub. Wystarczy spojrzeć choćby na Martę Paszkin i Pawła Bodziannego, Annę i Grzegorza Bardowskich czy Adriannę i Michała z 9. edycji show.

O tym, dlaczego "Rolnik szuka żony" to unikatowy w polskiej telewizji format miłosny, mówiła niedawno Marta Manowska przed naszą kamerą. W trakcie jesiennej ramówki TVP prezenterka zachwycała się "Rolnikiem" i uczestnikami programu:

W kolejnych edycjach pojawiało się coraz więcej młodych ludzi i to oni tworzą relacje i to oni tworzą małżeństwa. To jest Ada i Michał, to jest Kamil i Asia i może teraz Weronika. To jest szansa dla młodych ludzi i też pokazanie, że my zostawiliśmy to trochę na późno, albo za późno niektórzy, a oni to wiedzą wcześniej. Nastąpiła jakaś wymiana pokoleniowa i to mnie cieszy, że jak za czasów naszych rodziców wcześniej się myśli o rzeczach najważniejszych, a nie tylko kariera

- mówiła Marta Manowska o uczestnikach i uczestniczkach ''Rolnika''.