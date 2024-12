Ania z "Rolnika" zabrała głos po finale. Jej słowa mnie zaskoczyły

Wielki finał show "Rolnik szuka żony" już za nami, ale emocje zdają się nie opadać. Ostatecznie jedynie dwóm rolnikom udało się zdobyć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Rafał związał się z Dominiką, a Marcina oczarowała Ania, na tyle, że powiedział jej dwa magiczne słowa - kocham cię! Po tym jak wyemitowany został ostatni odcinek, ukochana Marcina postanowiła zabrać głos i zwróciła się do fanów!