32-letni Rafał zgłosił się do show "Rolnik szuka żony" aby odnaleźć miłość. Rolnik zdecydował, że na swoje gospodarstwo zaprosi trzy piękne panie: Anetę, Magdalenę oraz Dominikę. Jako pierwsza jego gospodarstwo opuściła Magdalena, której tajemnice wyszły na jaw w show. Rafał przyznał, że "nie czuje chemii" i "chce jak najszybciej zakończyć" relację. Ostatecznie mężczyzna wybrał Dominikę, a Magdalena postanowiła zabrać głos!

Reklama

Była kandydatka Rafała z "Rolnika" o nowym odcinku show

Miłosne show Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" od pierwszej edycji cieszy się ogromną popularnością i przyciąga tłum widzów, którzy kibicują rolnikom, poszukującym miłości. W tej edycji mamy okazję bliżej trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktoria i 57-letnią Agatę. Ostatecznie tylko dwójce z nich udało się znaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość, a mowa o Marcinie i Rafale, którzy, mimo iż przez długi czas nie mogli się zdecydować, które panie są im najbliższe, w końcu podjęli decyzję. Marcin stwierdził, że najbliżej jest mu do Ani, natomiast Rafał zainteresował się piękną Dominiką.

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" coraz lepiej się poznają. W ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają ich randki - najpierw para wspólnie lepiła naczynia z gliny, a następnie wybrała się nad jezioro, gdzie romantycznie spędzili czas na motorówce, a później na kolacji. Młody rolnik nie ukrywał, że będzie starał się rozwijać tę relację i padły już słowa o ślubie!

Moim zdaniem wszystko jest ok i wszystko idzie w dobrym kierunku. Liczę na to, że się uda i że jeszcze będziemy nagrywać jakiś ślub - wyznała Dominika.

Na pewno nadal zakładam to, że spotkamy się na ślubie i jeszcze go nagramy - wtórówał jej Rafał.

Rafał i Dominika czują się ze sobą coraz swobodniej, a w ostatnim odcinku dali sobie nawet buziaka w usta! Fani programu są zachwyceni ich relacją, jednak okazało się, że pozostali rolnicy nie mają takiego szczęścia - Adam zerwał z Wiktorią, Sebastian z "Rolnika" nagle urwał kontakt z Kasią, a Agata pożegnała Irka. Głos w sprawie ostatniego odcinka postanowiła więc zabrać była kandydatka Rafała - Magdalena, która przyznała, że "ciężko oglądało się" ten odcinek. Nie wiadomo jednak, czy chodziło jej o rozwój relacji u Rafała, czy też o pozostałe pary, którym nie udało się przetrwać.

Ciężko oglądało się dzisiejszy odcinek. Wszystkim uczestnikom kibicuję i mam nadzieję, że każdy po programie będzie potrafił kiedyś ze sobą rozmawiać. Czasami warto odpuścić, wybaczyć i iść do przodu. - napisała Magdalena w sieci.

Co o tym myślicie?

Reklama

Zobacz także: Napięta atmosfera między Kasią a Sebastianem z "Rolnik szuka żony". "Powiedziałem, co miałem do powiedzenia"