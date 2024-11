Choć finał programu "Rolnik szuka żony" dopiero przed nami, emocje po ostatnim odcinku zdają się nie opadać - aż trzy pary zdecydowały się już zakończyć swoje relacje. Adam rzucił Wiktorię, Sebastian rozstał się z Kasią, a Agata z Irkiem zdecydowali się nie kontynuować swojej relacji. Sielanka za to trwa w najlepsze u Dominiki i Rafała oraz Ani i Marcina. Ci ostatni powiedzieli już sobie magiczne słowa: "kocham cię". Magda, która była kandydatką z Marcina, wygląda na to, że również otarła już łzy po tym jak rolnik wybrał inną i podzieliła się w sieci wymownym kadrem!

Magda z "Rolnika" zapomniała już o Marcinie? Do sieci wrzuciła wymowne kadry!

Hitowy program Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" przyciąga tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie rolników, którzy zgłosili się do show, by odnaleźć miłość. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki: 23-letnią Wiktoria i 57-letnią Agatę. Duże zainteresowanie wzbudził 37-letni Marcin, który dostał sporo listów od pań, które chciały go bliżej poznać. List postanowiła wysłać również 31-letnia Magda z Chicago! W Marcinie urzekł ją jego spokój i to, że wie, czego chce w życiu. Magda nie ukrywała, że jest to "dokładnie ten typ mężczyzny, z którym chciałaby związać swoje życie i założyć rodzinę".

Marcinowi również wpadła w oko piękna "amerykanka" i postanowił zaprosić ją na swoje gospodarstwo. Oprócz niej spodobały mu się także Roksana i Anna, które zapragnął poznać bliżej. Roksana jako pierwsza opuściła dom Marcina, a rolnik przez długi czas nie mógł się zdecydować, do której z pań jest mu bliżej. W dniu decyzji Marcin z "Rolnik szuka żony" oznajmił, że postawił wybrać Anię, do której jego serce zabiło mocniej, a Magdalena zmuszona była wrócić do domu.

Marcin i Ania rozwijają swoją relację w najlepsze. Rolnik zdecydował się powiedzieć swojej wybrance, że ją kocha!

Chciałbym coś Ci powiedzieć. Nie spotkałem dawno takiej osoby jak ty. Tak wrażliwej, takiej dobrej, spokojnej, ułożonej. I chciałem Ci powiedzieć tylko dwa słowa. No znamy się już jakiś czas. Myślę, że może też już tego oczekujesz, a tego nie mówiłem wcześniej. Chciałem Ci powiedzieć dwa magiczne słowa. Kocham cię. - oznajmił.

Wygląda na to, że Magdalena już zapomniała o przystojnym rolniku i jest zadowolona z tego jak wygląda jej życie.

Dzień dobry świecie! - napisała, publikując nagranie wprost ze spaceru z jej pupilem.

31-latka również w wymowny sposób zareagowała na komentarz fana, że chciała wymienić swoje życie w Stanach "na jabłka" i dodała m.in. emotikon klauna.

Myślicie, że Marcin podjął dobrą decyzję?

