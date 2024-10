Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zorganizowała dla swoich fanów "Q&A" i podczas zabawy odpowiedziała na kilka pytań dotyczących jej życia prywatnego i relacji z Valentynem. Internauci chcieli się dowiedzieć m.in. jak zakochani widzą swoją przyszłość i czy planują dzieci. Padła szczera odpowiedź.

Wzruszyła mnie reakcja Klaudii z "Rolnik szuka żony" na pytanie o przyszłość i dziecko

Klaudia wzięła udział dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie o serce rolniczki walczyli Konrad, Kamil oraz Valentyn. Szybko okazało się, że to ten ostatni najbardziej zauroczył Klaudię i ostatecznie to z nim chciała spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Zakochani są razem już od ponad dwóch lat, a miłość w ich związku kwitnie w najlepsze. Pod koniec ubiegłego roku Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" ogłosili nowinę i wówczas okazało się, że para jest już po zaręczynach. Fani programu mogą śledzić ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zarówno Klaudia jak i Valentym mają konta na Instagramie i tam co jakiś czas pokazują nowe zdjęcia czy nagrania. Teraz rolniczka postanowiła zaspokoić ciekawość obserwatorów i zorganizowała "Q&A". Podczas zabawy chętnie odpowiadała nawet na bardzo prywatne pytania od fanów. Ktoś zapytał, jak Klaudia widzi swoją przyszłość u boku Valentyna. Rolniczka od razu odpowiedziała.

Rodzina napisała krótko dodając emotikonę serca.

Już po chwili padło kolejne pytanie. Fani próbowali się dowiedzieć, czy Klaudia i Valentyn planują powiększenie rodziny.

Czy chcielibyście mieć dzieci?

Klaudia z "Rolnik szuka żony" zareagowała i padła krótka i konkretna odpowiedź:

Tak. Uwielbiamy dzieciaczki napisała w relacji na InstaStories.

Oglądaliście dziewiątą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Klaudii i Valentyna i dziś śledzicie ich losy za pośrednictwem Instagrama? Przypominamy, że krótko po zakończeniu programu ukochany rolniczki przeprowadził się do jej rodzinnego domu i do dziś mieszkają razem. Klaudia nie ukrywa swojego szczęścia i teraz odpowiadając na pytania fanów przyznała, że ma wspaniałego partnera u swojego boku.

Jest naprawdę dobrym człowiekiem. Lepiej trafić nie mogłam wyznała rolniczka.

Klaudia i Valentyn są idealnym dowodem na to, że w randkowym programie "Rolnik szuka żony" można znaleźć prawdziwą miłość. Ja cały czas mocno trzymam za nich kciuki!

Przypominamy, że sporo dzieje się również u innych uczestników hitu Telewizyjnej Jedynki. Ostatnio okazało się, że Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży i spodziewa się trzeciego dziecka!

Instagram @k_klaudi