Za nami już 9. sezon "Hotelu Paradise". Tym razem triumfowali Maja i Wojciech i obyło się bez rozbitej kuli. Niestety relacja, na którą tylko Maja miała wielkie nadzieje, nie miała szans przetrwać. Jak cały sezon podsumowała Klaudia El Dursi? Odpowiedziała bez wahania.

Klaudia El Dursi o 9. edycji "Hotelu Paradise"

Fani nie ukrywali zaskoczenia finałem "Hotelu Paradise". Wygrali go Maja i Wojciech, jednak bardzo szybko okazało się, że ich relacja nie przetrwała po programie. "Ja dążyłem do tego, żeby się kumplować, Maja dążyła do czegoś innego. Niestety Maja uznała, że ona nie jest w stanie się ze mną kumplować, że to jest dla niej zbyt mocne i dlatego nie mieliśmy kontaktu" - tłumaczył Wojtek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". A jak dziewiątą edycję podsumowałaby gospodyni "Hotelu Paradise" Klaudia El Dursi?

Chciałam powiedzieć, że dotychczas moją ulubioną edycją była edycja numer 3, chociaż nie tylko moją, bo wiele osób też popierało to zdanie, ale uważam, że ta edycja dziewiąta to inny wymiar Hotelu Paradise. Tam każdy odcinek przynosi nam taki rollercoaster emocji, takie zwroty akcji. Kocham ten sezon - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Zgodzicie się z puntem widzenia Klaudii El Dursi? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

