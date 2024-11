Uwielbiany przez widzów program "Ślub od pierwszego wejrzenia" dobiegł do końca. Ostatecznie Joanna i Kamil, Agata i Piotr oraz Agnieszka i Damian, zdecydowali się na rozstanie. Agata, czyli jedną z najbardziej lubianych osób w 10. edycji, zdecydowała się na szczere wyznanie i zdradziła, czy po programie w jej życiu ktoś się pojawił!

10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniosła wiele emocji widzom, szczególnie obserwując relację Agnieszki Kempisty i Damiana Włodarczyka. Para została połączona przez ekspertów programu, jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po zakończeniu nagrań Agnieszka i Damian zdecydowali się na rozwód, co uczestniczka potwierdziła w wywiadzie dla TVN. Agnieszka przyznała, że mimo początkowych starań, nie udało się utrzymać relacji. Oboje uznali, że lepiej będzie zakończyć związek i pójść własnymi drogami.

Nasze rozstanie nastąpiło dokładnie po trzech miesiącach od ślubu. Czyli przetrwaliśmy cały okres kamer i jeszcze dwa miesiące(...) Jeżeli chodzi o to, co się działo po zakończeniu nagrań, to Damian zachowywał się zupełnie inaczej. Był innym człowiekiem. Miałam wrażenie, że postawił między nami ścianę, mniej rozmawiał. Wszystko poszło w zupełnie innym kierunku, niż było pokazane w programie

- zdradziła Agnieszka w wywiadzie dla TVN.