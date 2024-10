Fani "Rolnik szuka żony" ostro podsumowali Agatę. W najnowszym odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki widzowie zobaczyli, jak wyglądały kolejne dni kandydatów i kandydatek w domach uczestników jedenastej edycji. Agata przygotowała dla Ireneusza i Mirosława kolejne zadania do wykonania, a to nie spodobało się nie tylko samym kandydatom, ale również fanom programu. Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy.

W szóstym odcinku programu o poszukujących miłości rolnikach emocji nie brakowało. Wiktoria z "Rolnik szuka żony" pożegnała jednego z kandydatów, ale nie tylko ona podjęła taką decyzję. Szybko okazało się, że również Marcin z "Rolnik szuka żony" pożegnał Roksanę. Sporo emocji wśród widzów wywołały również sceny na gospodarstwie u Agaty. Wszystko wskazuje bowiem na to, że jeden z kandydatów Agaty z "Rolnik szuka żony" chce zrezygnować z dalszego udziału w programie. Wydaje się, że nadmiar obowiązków przytłoczył 63-letniego Mirosława, który nie ukrywał rozczarowania rolniczką.

Ona jest taka kontaktowa, bezpośrednia, ale widzę, że mi czegoś brakuje. Brak tego, co trzeba do stworzenia związku. Ciężko mi o tym mówić, ale nie wiem w sumie, jak to Agata przyjmie. Myślę, że przyjmie to dobrze. Ona jest za bardzo dominująca, gdzie tutaj wiem, że to nie zagra między nami

mówił przed kamerą.