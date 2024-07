Ma 18 lat, wygląda jak Mila Kunis i zachwyciła głosem samą Edytę Górniak, która po jej pierwszym występie chciała iść na emeryturę. Kto to taki? Sara Girgis, uczestniczka "The Voice of Poland" intryguje fanów show i wszystkich jurorów.

W ostatnim odcinku jednak poległa na piosence dawnej gwiazdy tego programu - Sarsy. A za to, że Sara nie pomogła swojej konkurentce, gdy ta zapomniała tekstu, Edyta Górniak zadecydowała, że dalej przejdzie Ania, a nie ona. Jednak Marysia Sadowska oraz Tomson i Baron z Afromental wykorzystali przycisk "kradzież", który daje im możliwość zabrania uczestnika do swojej drużyny. I tak Sara trafiła do drużyny Afromental.

Kim jest Sara Girgis?

Jak 18-letnia mielczanka trafiła do The Voice of Poland? Chodzi do szkoły muzycznej, ale do wzięcia udziału w programie zachęcili ją jej chłopak i jego ojciec.

Od dawna moja rodzina i znajomi namawiali mnie do wzięcia udziału w jakimś programie muzycznym, ale ostateczną decyzję podjęłam wraz z moim chłopakiem i jego tatą, oglądając piątą edycję The Voice of Poland. Usłyszałam wtedy: “Sara, poszłabyś do następnej edycji, wierzę że zaszłabyś daleko” - powiedziała dla RMI24.pl

Jaki jest cel Sary Girgis po programie? Nie wygrana, a własna płyta.

Najważniejsze jest to, żeby ktoś zauważył mnie w telewizji i chciał podjąć ze mną jakąś współpracę. Program traktuję jako “trampolinę”, chcę wykorzystać to do realizacji swoich marzeń. Same przesłuchania wiele dla mnie znaczą. Mówiąc w skrócie: Nie zwycięstwo, ale własna płyta i jak najwięcej śpiewania!

Młoda wokalistka jest bardzo krytyczna wobec siebie. I nie może słuchać swoich wykonań.

Nie lubię słuchać swoich nagrań z występów. Zawsze gdy mój chłopak puszcza moje nagrania przy rodzinie lub znajomych, mam ochotę wyjść i wyrywam mu telefon, żeby to wyłączył. Jestem bardzo krytyczna wobec siebie, zawsze słyszę jakieś błędy i jestem zła na siebie.

Sara Girgis poza programem The Voice of Poland

A jak wygląda chłopak Sary? Dziewczyna pokazuje siebie i swoją miłość, Maćka Fiałkowskiego, na swoim Instagramie. I wygląda na to, że są bardzo dobraną parą już od dwóch lat. Na Instagramie można zobaczyć jak wyglądała Sara w dzieciństwie oraz że jest prawdziwą patriotką i... ostrą dziewczyną, która potrafi nawet posługiwać się bronią.

Zobacz Sarę Girgis prywatnie:

#cudowne #polskie #morze #my Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Sara Girgis (@sara.girgis) 6 Lip, 2015 o 12:07 PDT

#patriotgirl #naturalgirl #warsaw #grh #uroczystosc #niezlomni #chwala #bohaterom @gabriella.labak Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Sara Girgis (@sara.girgis) 27 Wrz, 2015 o 6:03 PDT

Mała Sara:



Takie zdjatko znalazlam przed chwila.. :) W dziecinstwie wszystko bylo takie beztroskie.. #small #me #memories #malasara Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Sara Girgis (@sara.girgis) 20 Wrz, 2015 o 2:03 PDT

