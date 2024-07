Karolina Gilon dostała swój program! Gwiazda znana z programu "Top Model" wyznała w "Dzień Dobry TVN", że poprowadzi program popularnonaukowy DeFacto, który można oglądać w stacji TTV. Jak sprawdzi się w roli prowadzącej?

Karolina Gilon dostała swój program

Modelka jest jedną z uczestniczek 5. edycji "Top Model", która zdobyła ogromną sympatię widzów i jurorów. Karolina zaszła bardzo daleko w show, ale modeling to nie wszystko, czym się interesuje. Ma wiele innych pasji, w których chciała by się rozwijać. Gilon jest też makijażystką i doskonale wykorzystuje swoje umiejętności. Teraz postanowiła realizować inne pasje. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznała, że zawsze marzyła o karierze muzycznej i swoim programie. To drugie marzenie już powoli się spełnia:

Dostałam program. Będzie to program popularnonaukowy, który już istnieje. Ja będę miała tam raz w tygodniu swój odcinek, taki bardziej kobiecy. Będzie więcej ciekawostek z kobiecego świata. (...) Zaproszono mnie na casting i udało się! Bardzo szybko po castingu dostałam informację, że się spodobałam.

Będziecie oglądać?

Karolina Gilon dostała nowy program

Jak sprawdzi się w roli prowadzącej?