Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował na Instagramie poruszające zdjęcia z powodzi i dodał wpis, w którym nie tylko komentuje wydarzenia w południowej Polsce, ale również wraca wspomnieniami do wielkiej powodzi z 1997 roku. Były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu podzielił się trudnymi doświadczeniami. Wzruszające słowa

Od kilku dni cała Polska śledzi wydarzenia w południowej Polsce. Powódź zniszczyła wiele miast i wsi, które zostały dotknięte przez kataklizm. Mnóstwo osób straciło dach nad głową lub ich domy zostały zniszczone przez żywioł. Powódź zalała min. dom Bartosza Kurka, a gwiazdor "M jak miłość" nie może skontaktować się z rodziną ze zniszczonego przez powódź Kłodzka. W całym kraju organizowane są zbiórki na rzecz powodzian, a w sieci nie brakuje poruszających wpisów na temat wielkiej powodzi. Wśród osób, które na swoim profilu na Instagramie poruszyły ten temat jest Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Były uczestnik wielkiego hitu TVN opublikował zdjęcia z zalanych terenów na Dolnym Śląsku.

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w dalszej części wpisu wspomina wielką powódź z 1997 roku. Były uczestnik programu TVN miał wówczas zaledwie 12 lat, ale doskonale pamięta, co wtedy się działo w jego rodzinnym mieście.

Miałem 12 lat, kiedy Wrocław nawiedziła powódź w 1997 roku. Choć byłem wtedy u babci, doskonale pamiętam nasze mieszkanie po zalaniu wodą, zalane ulice, ludzi, którzy z dnia na dzień tracili wszystko. Pamiętam rwącą wodę pod mostem na Widawie, zalane okolice dworca nadodrze i wiele innych momentów. Te wspomnienia wracają do mnie dziś jak żywe i zostaną ze mną już na zawsze. To, co wtedy trzymało powodzian na duchu, to ludzie. Ich jedność, solidarność, pomoc na każdym kroku.

Dziś Karol martwi się o swoich bliskich, którzy szykują się na nadejście fali. Sam Karol jest bezpieczny, ale nie ukrywa wzruszenia patrząc na to, jak Polacy solidarnie ruszyli na pomoc powodzianom.