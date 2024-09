Powódź dotknęła nie tylko Polskę, ale łącznie kilkanaście krajów Europy Środkowej. Sytuacja w niektórych regionach jest dramatyczna, a mieszkańcy dosłownie nie mają do czego wracać. Po przejściu wielkiej fali mieszkańcy zalanych terenów nadal potrzebują pomocy, aby odbudować to, co zniszczył żywioł. Cały kraj zmobilizował się do pomocy, a teraz król Karol III zaskoczył oświadczeniem dotyczącym powodzi. Te słowa poruszają, a Polacy tłumnie odpowiadają...

Król Karol III skierował słowa wsparcia do powodzian

Po powodzi tysiąclecia z 1997 roku nikt nie spodziewał się, że w Polsce może dojść do podobnego kataklizmu. Tymczasem fala powodziowa znów zalała Europę Środkową, a w Polsce sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna. Walka z żywiołem okazała się niezwykle trudna - są miejscowości, które niemal doszczętnie zostały zniszczone, a ludzie zostali pozbawieni dachu nad głową i majątku, który budowali latami. Służby starają się ratować ludzi i zwierzęta, które wobec powodzi są całkowicie bezbronne. Polacy tłumie pospieszyli z pomocą, a informacje o aktualnej sytuacji powodziowej pojawiają się w mediach na całym świecie. Informacje o sytuacji powodziowej dotarły też do Wielkiej Brytanii i głos zabrał król Karol III:

Moja żona i ja jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni, widząc zniszczenia i dewastację spowodowane katastrofalną powodzią w Europie Środkowej. Wiele osób w Wielkiej Brytanii ma silne, trwałe i osobiste więzi z tym regionem. Wraz z nimi, moja żona i ja przesyłamy najgłębsze i najszczersze kondolencje wszystkim tym, którzy tak tragicznie stracili swoich bliskich, swoje domy i środki do życia możemy przeczytać w mediach społecznościowych rodziny królewskiej.

Król Karol docenił też ogromny wkład służb ratowniczych, którzy nieustannie pracują na zalanych terenach, pomagając i wspierając osoby z zalanych terenów:

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem odwagi i poświęcenia służb ratowniczych w całym regionie, które pracowały z całych sił, aby zapewnić rozpaczliwie potrzebne wsparcie i pomoc niezliczonej liczbie osób, których życie i mienie zostały straszliwie naruszone podsumował król Karol

Internauci tłumnie odpowiedzieli na oświadczenie króla Karola i dziękują za te słowa, doceniając fakt, że rodzina królewska dostrzegła tę trudną sytuację.

Dziękujemy z Polski Wasza Wysokość

Dziękujemy. Polska, zwłaszcza południowa Polska, jest w tragicznej sytuacji. Wiele osób straciło dach nad głową.

Wasze Królewskie Mości, pragnę podziękować za wyrazy wsparcia i współczucia - to dla nas wszystkich teraz niezwykle ważne. Jako Polak mieszkający, na szczęście, na terenach ominiętych przez tę tragiczną powódź, jestem głęboko wstrząśnięty skalą zniszczeń i cierpienia, jakie dotknęły cały region, w tym południowo-zachodnią część mojego kraju.

To niezwykle ważne, że trudną sytuację w Europie Środkowej i w Polsce dostrzegają też pozostałe kraje. Polacy tłumnie organizują się, aby pomóc osobom z zalanych trenów, ale nadal potrzeby są ogromne, a niektórzy stracili dach nad głową.

