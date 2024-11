Maciej Mikołajczak wziął udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdzie stworzył parę z Martą Podbioł. Ich programowe małżeństwo rozpadło się już w finałowym odcinku, a byli małżonkowie urwali ze sobą kontakt, nie najlepiej wspominając wspólną przygodę w ślubnym eksperymencie. Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Dzisiaj zaskoczył jednak nowym zdjęciem nawet mnie. Nie pozował na nim sam, a z osobą, która również wzięła udział w programie:

Szansa na taki zbieg okoliczności była jak trafienie w totka - nie ukrywa swojej radości.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył zdjęciem. Nie spodziewałam się takiego duetu

Aktualnie trwa już 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a losy uczestników są niezmiennie ochoczo komentowane w sieci. Jak tym razem skończy się ślubny eksperyment dla trzech par? Na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Losy uczestników interesują nie tylko widzów ale również tych, którzy sami zdecydowali się kiedyś wziąć udział w przygodzie. Niedawno Karol ze "ŚOPW" zabrał głos na temat dram uczestników, co nie spodobało się m. in. Piotrowi z dziesiątego sezonu.

Z kolei internauci śledzą nie tylko bieżące odcinki, ale również sprawdzają, co dzieje się u uczestników z poprzednich edycji. Dziś Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się zdjęciem ze spotkania z Przemkiem z tej samej edycji. Nie ukrywał swojej radości.

Świat potrafi zaskoczyć! Spotkanie z Przemkiem na ulicy w Szczecinie było totalnym przypadkiem – zero planów, zero zapowiedzi, a tu proszę! Kto by pomyślał.Szansa na taki zbieg okoliczności była jak trafienie w totka. Życie pisze najlepsze scenariusze! - napisał na Instagramie.

Zarówno Maciej Mikołajczak jak i Przemysław Wereszyński wzięli udział w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zarówno jednemu jak i drugiemu nie udało się znaleźć miłości w programie. Maciej związał się ze swoją wieloletnią przyjaciółką, która nawet doradzała mu w kwestii ślubu w programie. Ze słów Macieja wynika, że spotkanie z Przemkiem w Szczecinie było czystym przypadkiem. Ich zdjęcie skomentował trzeci uczestnik tego samego programu, Marcin z 9. edycji:

Elegancko Panowie

Maciej Mikołajczak w programie tworzył małżeństwo z Martą Podbioł, z którą dopiero niedawno ostatecznie i formalnie zakończyli małżeństwo. Z kolei Przemysław Wereszyński związany był z Justyną Hołubowicz. Justyna wycofała się z mediów społecznościowych, ale co ciekawe doskonale dogaduje się z programową żoną Macieja, Martą, o czym ta druga nie raz wspominała podczas swoich transmisji na żywo. Kto wie, może ich programowi byli mężowie również zostaną przyjaciółmi?

