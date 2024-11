W 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emocji nie brakuje, a ostatnio naprawdę sporo wrażeń dostarczył widzom wątek Agaty i Piotra. Sytuacja u tej pary jest naprawdę dramatyczna i choć kłótnie i zgrzyty towarzyszą tej dwójce niemal od samego początku, to jednak tak potężnego spięcia między nimi, jak w ostatnim odcinku programu, jeszcze nie było. Po emisji odcinka w sieci zawrzało, a fani nie szczędzili gorzkich słów Agacie i na uczestniczkę wylała się też ogromna fala hejtu. Teraz w obronie Agaty stanęła między innymi Agnieszka z 10. edycji "ŚOPW"! Co napisała w sieci?

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani jednak już teraz są niemal pewni, że małżeństwo Agaty i Piotra raczej nie przetrwa. Ta dwójka od początku nie potrafi się ze sobą dogadać, a co za tym idzie, nie brakuje w ich relacji kłótni i zgrzytów. Ostatnio zrobiło się naprawdę gorąco, gdy Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno uniosła się na męża podczas podróży samochodem.

Patrzę k***a na mapę, próbuję pomóc, wybrać jakieś miejsce a ty k***a dalej swoje. I będzie p***dolił, będzie narzekał, żeby mi uprzykrzyć to życie tak ,żebym ci przyj***ła w końcu i żeby była sensacja w TVNie

Patrzę k***a na mapę, próbuję pomóc, wybrać jakieś miejsce a ty k***a dalej swoje. I będzie p***dolił, będzie narzekał, żeby mi uprzykrzyć to życie tak ,żebym ci przyj***ła w końcu i żeby była sensacja w TVNie

Przez cały odcinek byliśmy świadkami ostrych spięć pomiędzy Agatą i Piotrem, a fani programu gorzko ocenili wybuchowe zachowanie uczestniczki. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci bardzo krytycznie ocenili jej zachowanie w stosunku do Piotra. Na Agatę niestety wylała się również fala hejtu. Niespodziewanie w obronie Agaty ze "ŚOPW" stanął między innymi jej były partner. Mężczyzna nagrał filmik, w którym przyznał, że jego zdaniem "Agata jest zupełnie inna" niż została pokazana w programie.

(...) Tam jest wycinek 10-20 minutowy z całego tygodnia, czy Bóg wie, jak długiego okresu. A prawda jest taka, że no Agata jest zupełnie inna, ja tam jej kompletnie nie widzę. Jakieś same najgorsze momenty, chwile. Podejrzewam, że to jest tylko telewizyjny chwyt, żeby uchwycić, jak najbardziej emocjonujące momenty. Jak najwięcej publiczności zagarnąć i żeby się oglądało i klikało, a tak naprawdę kompletnie nie widzę tam dziewczyny, którą znam

- przyznał były partner Agaty