Laluna na swoim profilu na Instagramie chętnie relacjonuje, jak angażuje się w pomoc powodzianom. Celebrytka pomaga nie tylko ludziom w potrzebie, ale i zwierzętom. Zachęca również innych do pomocy. Niektórzy podziwiają ją za jej ducha walki, ale niektórzy nie szczędzą jej gorzkich słów.

Cała Polska żyje dramatyczną sytuacją na południu kraju. Wiele osób w tym ze świata show-biznesu postanowiło wesprzeć ludzi, którzy stracili dorobek swojego życia. Tereny województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego są zalane wodą. Laluna znana z "Królowych życia" nie mogła przejść obojętnie obok krzywdy ludzi, zwierząt i od razu włączyła się do pomocy powodzianom. Laluna podkreśla, że chce pomóc ludziom i zwierzętom, a wszystko chętnie relacjonuje na swoim Instagramie, na którym również zachęca innych do pomocy.

Na nagraniu widać, jak Laluna z dużym zaangażowaniem wiąże worki z piaskiem, a internauci i znane osoby z show-biznesu nie szczędzą jej ciepłych słów. Wielu z nich uważa, że celebryci powinni brać z niej przykład.

Widziałam ciebie i mamę w relacjach z Polsatu. Trzymam za was kciuki kochana

Widziałam ciebie i mamę w relacjach z Polsatu. Trzymam za was kciuki kochana

Gwiazda "Królowych życia" przyznaje, że mimo pozytywny komentarzy pojawiają się również te, których nie ma już siły czytać. Celebrytka przyznaje, że robi wszystko by pomóc ludziom i zwierzętom w potrzebie, a wciąż leje się na nią hejt.

Mówicie, że robię coś na pokaz i pod zasięgi wredne istoty. Tylko to ja od paru dni uratowałam tyle zwierząt i robię, co mogę, Dodaję wszędzie linki, zbiórki na karmę dla zwierząt, zawożę do schronisk koce, jedzenie wszystko, a wy siedzicie tymi z jeb***** dupami w domu za komputerem i tylko hejtujecie. Jest mi mega przykro, coś okropnego wylałam tyle łez, a wy dalej traktujecie mnie jak g**no ..... okropna mentalność

— napisała Laluna.