Anna Kurek w mediach społecznościowych opowiedziała o tym, co działo się w jej domu podczas powodzi. Żona siatkarza nie ukrywa, że to wyjątkowo trudny czas, ale ona sama w porę zdecydowała się na ewakuację. Niestety ich dom też został zalany, ale Anna Kurek podkreśla, że oni poradzą sobie ze stratami i myśli o pomocy dla innych, którzy są w o wiele trudniejszej sytaucji.

Południe Polski nadal jest pod wodą, albo walczy ze skutkami powodzi. Sytuacja jest wyjątkowo trudna, a niektórzy dosłownie stracili dach nad głową i nie mają do czego wracać. Cała Polska zaangażowała się w akcje pomocy i w całym kraju odbywają się zbiórki, w których uczestniczą też znane osoby jak Jakub Błaszczykowski, Sylwester Wardęga czy Anna i Grzegorz Bardowscy. Okazuje się, że w trudnej sytuacji jest też Anna Kurek, która poinformowała, że jej dom również został zalany. Żona Bartosza Kurka w porę zdecydowała się wyjechać, ale pisze wprost, że część domu została zalana:

Anna Kurek wyjechała z Nysy do Warszawy, gdzie aktualnie w szpitalu przebywa jej mąż Bartosz Kurek. Żona siatkarza na monitoringu miała okazję zobaczyć, jak woda wdziera się do ich domu i nie ukrywa, że to był przerażający widok.

To było przerażające oglądać na telefonie nagranie live z monitoringu, gdzie woda wdziera się do domu i to z taką prędkością i nic nie można zrobić

Anna Kurek razem z mężem wiedzą, że poradzą sobie w tej sytuacji i myślą o tym, jak pomóc innym. Nie ukrywa, że w tym momencie tak ważne są różnego rodzaju zbiórki:

