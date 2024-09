Jak ekspertki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" połączyły w pary uczestników najnowszej edycji programu? Chociaż odpowiedź na to pytanie widzowie mają poznać dopiero w kolejnym odcinku hitu TVN, to produkcja opublikowała na Instagramie zaskakujący filmik, w którym podpowiada, czego możemy się spodziewać! Właśnie potwierdzili podejrzenia fanów?

Wiadomo już, jakie pary powstały w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Wraz z rozpoczęciem jesiennej ramówki TVN na antenę powrócił uwielbiany przez widzów program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Za nami dwa pierwsze odcinki, w których poznaliśmy wszystkich uczestników eksperymentu. Sporo emocji wywołała ostra wymiana zdań w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", ale teraz wszyscy czekają na kolejną odsłonę programu, w którym dojdzie do ślubów. Kto komu powie "tak"? Fani mogli się tego jedynie domyślać, ale teraz atmosferę podgrzała sama produkcja, która opublikowała na Instagramie zaskakujące nagranie...

Kluczowe detale oznaczamy znacznikami napisała produkcja.

Produkcja pokazała zwiastun najnowszego odcinka, ale również dokładnie oznaczyła fragmenty, które zdradzają, jakie pary powstaną w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na filmiku możemy zobaczyć, jak Agnieszka idzie w sukni ślubnej, a na pierwszym planie można dostrzec babcię... Damiana! Może oznaczać to tylko jedno, Agnieszka weźmie ślub z Damianem. To jednak nie koniec, na nagraniu zwrócono uwagę na kwiaty przy garniturach Kamila i jego świadka- te same kwiaty widać, gdy do sali wchodzi Joanna! Z kolei gdy widzimy Agatę na pierwszym planie wyraźnie widać garnitur i bordowe dodatki na które zdecydował się Piotr!

Spodziewaliście się, że właśnie takie pary powstaną w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?