Pochodząca z Kłodzka Gabriela Muskała jest szczególnie dotknięta sytuacją powodziową na tamtym obszarze. Gwiazda "Skazanej" udostępniła w sieci przejmujące wpisy. Pokazała m.in. widok z jej domu rodzinnego, a także zamieściła informacje nt. form pomocy poszkodowanym. Widok zalanych terenów w Kłodzku sprawia, że łzy same napływają do oczu.

Sytuacja powodziowa w Polsce nie poprawia się, a zagrożony jest również Wrocław. Jednocześnie mieszkańcy miast w południowo-zachodniej Polsce walczą ze skutkami katastrofalnego zalania i zniszczeń. W mediach społecznościowych Magda Mołek wyraziła niepokój na temat bieżącej sytuacji - dziennikarka doskonale pamięta okres, gdy w 1997 roku relacjonowała powódź na Dolnym Śląsku.

Osobistym doświadczeniem związanym z powodzią podzieliła się również Gabriela Muskała. Aktorka zamieściła w sieci zdjęcia ze swojej rodzinnej miejscowości nieopodal Kłodzka. Fotografie pochodzą z jednej z lokalnych grup na Facebooku. Podkreśliła, że sytuacja jest niezwykle trudna:

Tak wyglądają teraz Ołdrzychowice Kłodzkie (widok z Ośrodka Zdrowia - domu, w którym się wychowałam). Ludzie nie mogą dodzwonić się do swoich bliskich, którzy utknęli w domach

W kolejnym wpisie Gabriela Muskała odniosła się do powodzi, które miały miejsce na terenie Kłodzka historycznie. Zaapelowała przy tym o wsparcie zbiórek na rzecz potrzebujących, a także o zwiększenie bezpieczeństwa w kontekście klęski żywiołowej:

Powódź stulecia w 1997 r. nastąpiła po niespełna 60 latach od tej w 1938 r. Dzisiejszy, wodny kataklizm przyszedł po 27 latach. A przecież po drodze był jeszcze 2010 r… Przerwy w tych tragediach, związanych z wielką wodą znacząco się kurczą. Niech te liczby dadzą do myślenia tym, którzy mają (nomen omen) wpływ, na zapewnienie Obywatelom w przyszłości większej ochrony i bezpieczeństwa w momentach, w których przyroda znów postanowi pokazać swoją niszczycielską moc. Dziś woda w Kotlinie Kłodzkiej opadła. Moi dzielni Krajanie po raz kolejny zaczynają odbudowywać - czasami od zera - to, co zabrał im żywioł. Pomóc można, wpłacając na zbiórki

- wylicza Gabriela Muskała.