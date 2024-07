Dziś rano TVP po wielu tygodniach spekulacji postanowiło w końcu ogłosić pełną listę trenerów drugiej edycji "The Voice of Poland". Tak jak przypuszczano, skład jurorski programu został całkowicie wymieniony. Najlepszego głosu w kraju szukać będą: Justyna Steczkowska, Patrycja Markowska, Marek Piekarczyk z TSA oraz Baron i Tomson z zespołu Afromental.

Tak jak w poprzedniej edycji programu, trenerzy będą wybierać uczestników do swoich drużyn podczas „przesłuchań w ciemno”. Następnie odbędzie się etap bitew, gdzie wyłonieni zostaną wokaliści, którzy śpiewać będą w programach na żywo.

Producenci postanowili lekko zmodyfikować formułę show, aby była bardziej atrakcyjna dla widzów i wprowadzała więcej dramaturgii. Trenerzy będą mogli przejmować uczestników konkurencyjnej drużyny, gdy ci będą odpadali z rywalizacji na etapie "Bitwy". Ponadto, w programie ma pojawić się więcej elementów reality show, które pozwolą widzom bliżej poznać swoich faworytów.

W trakcie odcinków na żywo, internecie odbywać się będzie równoległa transmisja z oddzielnego studia, w którym reporter na bieżąco będzie reagował na występy uczestników i komentarze trenerów.

Jak widać spekulacje mediów odnośnie nowego jury "The Voice of Poland" nie spełniły się. Naszym zdaniem w nowym składzie trenerów nie ma, aż tak wyrazistych postaci, co w poprzedniej edycji, przez co program może stracić na swojej przebojowości i być nudny. Przypomnijmy, że jako pierwsi podaliśmy nazwiska prowadzących program: Kate Rozz i Tomasz Kammel poprowadzą The Voice!

Jak gwiazdy sprawdzą się w nowej roli? O tym przekonamy się już 2 marca o 20.05, gdy TVP2 pokaże pierwszy odcinek muzycznego show. A tymczasem zagłosujcie w naszej sondzie wybierając swojego ulubionego jurora:

