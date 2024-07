Od miesięcy trwały spekulacje na temat tego, które gwiazdy poprowadzą drugą edycję "The Voice of Poland". Na giełdzie nazwisk pojawiły się m.in. Agnieszka Szulim, Ada Fijał i Paulina Drażba. Jednak ostatecznie to żadnej z nich nie zobaczymy na scenie w roli gospodyni widowiska. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, producenci zdecydowali, że najlepiej w roli prowadzącej spełni się, o dziwo... Kate Rozz.

Żona Piotra Adamczyka niedawno zapowiadała, że będzie nagrywać nową płytę. Jednak w obecnej chwili skupi się na karierze prezenterki TVP2.

Dowiedzieliśmy się również, że na scenie Kate towarzyszyć będzie znany fanom telewizyjnej Dwójki, Tomasz Kammel.

Dobry duet prowadzących?