Małgorzata Rozenek przyznała nam, że bycie damą nie jest proste, bo nie zawsze można robić to, co się lubi. Zwyczajnie nie wypada. Na planie Projektu Lady nawet Rozenek miała się na baczności przed mentorką Ireną Radomską-Kamińską, która jest specjalistką od zasad i dobrych manier. Jakie słabe strony ma Małgosia Rozenek według Ireny? Sama Rozenek przyznała, co robi źle...

Irena jest dowodem na to, że klasa nie ocenia, Irena nigdy nikogo nie krytykuje. Nigdy nikomu nie powie nic złego, tylko czasem, że pewne zachowania w normach są niedopuszczalne. Ja mam taką przypadłość, że jak jem to uwielbiam czytać. To jest mój moment. W ogóle staram się łączyć różne rzeczy. Jak idę gdzieś, to rozmawiam przez telefon, jak jem to czytam artykuł, który mnie interesuje. Irena uważa to za wielkie faux pas i na pewno ma rację. Zdarzało mi się chować przed nią w restauracji w pałacu za filarem - powiedziała Party.pl Małgosia Rozenek i dodała: Irena uważa, że zwracanie mi uwagi przy uczestniczkach programu jest absolutnie niedopuszczalne. I zdarzyło mi się jeść zupę łyżką do siebie, a powinno od siebie. Nawet nie wiedziałam, przepraszam. A Irena w tym momencie…. - jaki jest koniec tej historii, dowiecie się z dalszej części wywiadu.

Mentorka Irena to postrach w Projekcie Lady.

Przy mentorkach dr Irenie i Tatianie nawet Małgosia Rozenek musiała się mieć na baczności, gdy były na planie Projekt Lady :).