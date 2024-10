Małgorzata Rozenek bardzo dba o swój wizerunek, podobnie jak o wygląd. Ostatnia metamorfoza gwiazdy TVN była szeroko komentowała w mediach społecznościowych, ale celebrytka zdaje się tym nie przejmować i wielokrotnie powtarzała, że przyzwyczaiła się już do nieustannej krytyki. Teraz paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek podczas zakupów i wygląda na to, że to była dość krępująca sytuacja... Takich zdjęć Małgorzata Rozenek nigdy nie publikowała! Nie do wiary.

Małgorzata Rozenek przyłapana na zakupach. Tych zdjęć sama by nie opublikowała

Małgorzata Rozenek na każdym kroku udowadnia, że jest bardzo przedsiębiorczą kobietą i działa na wielu polach. Gwiazda TVN prowadzi fundację, jest właścicielką własnej marki modowej, bierze udział w sesjach, projektach i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec. Ostatnio w jej życiu zaszło sporo zmian, bo najstarszy syn Małgorzaty Rozenek wyjechał na studia, ale to nie wszystko, bo gwiazda jakiś czas temu zaskoczyła nowym wizerunkiem. Teraz celebrytka została przyłapana w codziennym wydaniu podczas zakupów. Takie zdjęcia to nie lada gratka dla fanów Małgorzaty Rozenek. Tym razem na zdjęciach uwagę zwraca nie stylizacja gwiazdy, ale jeden mały szczegół. Okazuje się, że Małgorzata Rozenek została przyłapana z... elektronicznym papierosem w dłoni. Takich zdjęć jeszcze nie było!