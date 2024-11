Anita Szydłowska, uczestniczka trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wyraziła swoje rozczarowanie po finale dziesiątej edycji i zaapelowała o gruntowne zmiany w procesie selekcji kandydatów oraz w pracy ekspertów.

Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakończyła się w atmosferze kontrowersji. Wiele z par dobranych przez ekspertki programu nie przetrwało próby czasu, co wywołało falę krytyki wśród widzów. Głos w sprawie zabrała Anita Szydłowska, uczestniczka trzeciej edycji, która jako jedna z nielicznych znalazła miłość w programie i zbudowała szczęśliwe małżeństwo.

Anita nie szczędziła gorzkich słów pod adresem ekspertek odpowiedzialnych za dobór par. Zwróciła uwagę, że decyzje podejmowane w trakcie selekcji uczestników nie zawsze opierają się na odpowiednich kryteriach, co prowadzi do licznych niepowodzeń. W swoich mediach społecznościowych Anita odniosła się do finału dziesiątej edycji, który wzbudził w niej mieszane uczucia. Zauważyła, że eksperci w programie często nie uwzględniają realnych potrzeb uczestników, a skupiają się na teoretycznych założeniach, które nie sprawdzają się w praktyce.

Po obejrzeniu finału Anita Szydłowska zaapelowała o gruntowne zmiany w programie. Sugeruje, że proces selekcji kandydatów powinien być bardziej rygorystyczny i oparty na głębszej analizie.

Przemyślałabym zróżnicowanie dyscyplin naukowych oraz płci ekspertów. W dalszych etapach powinny być obowiązkowe spotkania on-line z ekspertami każdego dnia, nie tylko raz czy dwa. Zadania do realizacji - nie można winić ekspertek za taki stan rzeczy, jeżeli realnie nie mają na to, co się dzieje wglądu! Jak widać, nie chodzi też o wiek uczestników, bardziej o to, czy ich wizje przyszłości się spotykają. My z Adrianem napisaliśmy to samo w rubryce 'jak widzimy siebie za 5 lat'!

- dodała.