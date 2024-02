Przez ostatnie tygodnie Małgorzata Rozenek ciężko pracowała nad swoim autorskim programem. Wszystko wskazuje na to, że produkcja „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” nie pojawi się w marcu na antenie TVN. Dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” opowiadała o intensywnych przygotowaniach do reality show. Ostatecznie format nie znalazł się w marcowej ramówce stacji. Co dalej?

Program Małgorzaty Rozenek poczeka na premierę

W lutym wyjazd na narty Małgorzaty Rozenek skończył się w szpitalu. Prezenterka wylądowała w ośrodku medycznym z silnym bólem po wypadku. Do wydarzenia doszło w bardzo niefortunnym czasie – niedługo przed premierą jej programu. W „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” gwiazda podejmuje wyzwania rzucane jej przez sześciu mężczyzn ze świata filmu, sportu i dziennikarstwa.

Ból mi potwornie narasta. Teraz już nie jestem w stanie nawet chodzić - żaliła się fanom na Instagramie Rozenek.

Zdjęcia do formatu Małgorzaty Rozenek ruszyły w październiku ubiegłego roku. Widzowie spodziewali się, że już niedługo zobaczą reality show w telewizji. Tymczasem premiera produkcji nie znalazła się w ramówce marcowej. Jak na razie nie wiadomo też, w jakim paśmie w kwietniu zostanie wyemitowany. „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” ma mieć sześć odcinków.

W autorskim show Rozenek rywalizuje ze swoimi gośćmi w różnych dyscyplinach. Gwiazda ma jedynie cztery tygodnie na przygotowania do wyzwania. W tym czasie wspierają ją specjaliści – wykwalifikowani trenerzy oraz psycholog sportowy. Stacja TVN milczy w sprawie daty premiery.

Warto przypomnieć, że wcześniej Małgorzata Rozenek przez rok prowadziła „Dzień dobry TVN”. Po roszadach w ekipie straciła stanowisko – podobnie jak Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer czy też Andrzej Sołtysik.

W przeszłości Małgorzata Rozenek pojawiła się w takich formatach jak „Bitwa o dom”, „Perfekcyjna pani domu”, „Azja Express”, „Iron Majdan”, „Projekt Lady”, „Piekielny hotel” i „Projekt Runway”. W „Dzień dobry TVN” widzieliśmy ją w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim, który obecnie prowadzi magazyn poranny z Ewą Drzyzgą.

