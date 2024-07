Grzegorz Głuszcz i Julia Karina Skrodzka są parą po "Hotelu Paradise"? Fani są bardzo ciekawi, czy parze udało się zbudować trwałą relację. Do tej pory uczestnik nie miał zbyt dużego szczęścia w miłości w programie, chociaż mocno się angażował. Czy tym razem coś się zmieniło?

"Hotel Paradise All Stars": Grzegorz i Julia są razem po programie?

Początkowo w "Hotelu Paradise All Stars" Julia nie pałała sympatią do Grzegorza. Bardzo szybko w ich przypadku sprawdziło się jednak powiedzenie "kto się czubi, ten się lubi". Tych dwoje mocno się do siebie zbliżyło, a wśród uczuć ze strony Julii pojawiła się nawet zazdrość o programowego partnera. Fani twierdzą nawet, że w niektórych sytuacjach Julia osacza Grzegorza w "Hotelu Paradise". Nie wszyscy również wierzą, że to co zrodziło się w rajskiej Kolumbii przetrwa po powrocie do Polski. Podczas pytań w sesji Q&A, uczestnik zmierzył się z gorzkim stwierdzeniem internauty:

Mam nadzieję, że po All Stars nie skończysz z Julią jak Angelika z Dave'em, że nie mają ze sobą kontaktu.

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Grzegorz w już w "Hotelu Paradise All Stars" nie ukrywał, że mógłby budować z Julią relację po programie. Jednak czy chęci miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Uczestnik niewiele dał po sobie poznać, jak potoczyła się jego miłosna relacja po powrocie z Kolumbii i napisał jedynie:

Zobaczymy, dowiecie się po programie ❤️

Instagram @grzegorz_hellboy_gluszcz

Chociaż nie wszyscy widzowie popierają relację, którą budują ze sobą Grzegorz i Julia, uczestnicy, którzt obecni byli z nimi na miejscu w programie, mają zupełnie odmienne zdanie:

Trochę shippuję tę parę, bo uważam, że pasują do siebie - mówiła Nana w rozmowie z Party.pl.

Jesteście ciekawi czy po finale "Hotelu Paradise All Stars" powstaną jakieś nowe związki?

Instagram/grzegorz_hellboy_gluszcz