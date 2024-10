Aleksandra Buczyńska i Jakub Teodorski w 9. edycji "Hotelu Paradise" dotarli aż do finału i choć głosami pozostałych uczestników program wygrali Maja i Wojtek, to fani randkowego hitu TVN7 wierzyli, że to właśnie ta para ma szansę na kontynuowanie znajomości po programie. Ola i Kuba sprawiali wrażenie zgranego duetu i świetnie się dogadywali. A jak wyglądały ich relacje po powrocie do Polski? Nadal spotykali się i dali sobie szansę na rozwijanie tej znajomości? Ola w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" zdradziła, czy nadal jest z Kubą!

Reklama

Ola i Kuba z "Hotelu Paradise 9" nadal są razem?

Ola i Kuba mimo wzlotów i upadków w 9. edycji "Hotelu Paradise" mieli szansę nie tylko na uczucie, ale również na obecność w wielkim finale. Para sprawiała wrażenie zakochanych i zdobyli serca widzów reality-show, którzy kibicowali temu związkowi. Już wiadomo, że relacja Mai i Wojtka zakończyła się, a oni przez jakiś czas nie mieli nawet ze sobą kontaktu. Rozstanie było dla Majki z "Hotelu Paradise" prawdziwym ciosem, bo nie ukrywała, że miała nadzieję na romantyczną relację. A jak wygląda sytuacja w przypadku Oli i Kuby? Okazuje się, że początkowo zaczęli od stopy koleżeńskiej, ale potem zaiskrzyło:

Od razu po programie spotykaliśmy się, ale na stopie koleżeńskiej. Pojechaliśmy na koncert do Torunia jeszcze z Mają, ciągle ze sobą pisaliśmy, mieliśmy kontakt powiedziała Ola w rozmowie z dziennikarką serwisu dziendobry.tvn.pl.

Ola w wywiadzie przyznała wprost, że od sierpnia spotykali się, ale to szybko się zakończyło, bo dowiedziała się czegoś, co ostatecznie przekreśliło możliwość dalszej relacji:

Od emisji programu, od sierpnia zaczęliśmy się spotykać częściej. Już do czegoś to miało dojść, na stopie naprawdę romantycznej. Naprawdę widziałam potencjał. Ale dowiedziałam się czegoś niedawno, wyjaśniliśmy sobie wszystko i znów wróciliśmy do relacji koleżeńskiej i na pewno już to się nie zmieni

Co się wydarzyło, że zakończyła relację i nie ma szans na powrót?

"Hotel Paradise" instagram.com/hotelparadise.tvn7

Ola przyznała, że dowiedziała się o tym, że Kuba pisał z Julką, a nawet się spotykali. To jeszcze nie wszystko!

Z Julką. Pisał do Julki, spotykał się z nią powiedziała wprost Ola.

Na pytanie, czy odbywało się to kiedy byli razem, padła twierdząca odpowiedź.

Tak, i kłamał prosto w oczy, że nic takiego nie było przyznała Ola.

Reklama

Spodziewaliście się tego, że po 9. edycji "Hotelu Paradise" nie powstanie żadna para?