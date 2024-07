Czegoś takiego widzowie "Hotelu Paradise" z pewnością się nie spodziewali! Po płomiennych pocałunkach i kąśliwych uwagach ze strony byłych telewizyjnych partnerów, Magda i Grzegorz dali się ponieść emocjom. Oj... te sceny zdecydowanie są tylko dla dorosłych!

Odkąd Magda pojawiła się w "Hotelu Paradise" wzbudza zarówno wśród widzów, jak i pozostałych graczy wiele skrajnych emocji. Najpierw Hania i Angelika z "Hotelu Paradise" ostro oceniły wygląd Magdy, gorzko komentując jej doczepy, powiększone usta i nazywając "sztuczną". Później na dziewczynę spadła fala hejtu po tym, jak nastolatka otwarcie mówiła o swoich związkach z dużo starszymi od partnerami. I gdy wydawać by się mogło, że widzowie odpuszczą dziewczynie, to najnowsze wydarzenia sprawiły, że charyzmatyczna blondynka znów jest na ustach wszystkich!

Po tym, jak Magda porzuciła Marka na rzecz Grzegorza, między tą dwójką naprawdę zaczęło iskrzyć. Wymowne spojrzenia i namiętne pocałunki były jednak preludium do tego, co 18-latka przygotowała dla Grzegorza podczas jednego ze wspólnych wieczorów. Uwielbiająca taniec uczestniczka "Hotelu Paradise", w kuszącej bieliźnie postanowiła dać popis swoim umiejętnościom.

- Chodź tu do mnie szybciutko - mówił Grzegorz po popisach Magdy. - Czyja jesteś?

Najnowsze wydarzenia sprawiły, że w sieci zawrzało!

- Szczerze to jakoś obrzydzają mnie ????????????

- Wszystko jest dla ludzi aaaale jakieś granice dobrego smaku muszą być zachowane.

- Marek to pięknie podsumował. Magda nie ma granic ????

- Dzisiejszy odcinek masakra pod względem tej dziewczyny.... Magda zero klasy zero szacunku do samej siebie , brakuje słów ???????????? jestem zniesmaczona takimi zachowaniami.... - grzmią internauci.