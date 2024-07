W "Hotelu Paradise" zażyłości między uczestnikami zmieniają się jak w kalejdoskopie, a gracze niczego nie mogą być pewni. Po tym, jak Magda porzuciła Marka na rzecz Grzegorza, w sieci zawrzało, a internauci nie pozostawili na niej suchej nitki. Również Marek nie szczędził dziewczynie gorzkich słów, jednak to, co zdarzyło się w najnowszym odcinku show, wyprowadziło chłopaka z równowagi.

18-letnia Magda z rajskiego hotelu od początku budzi wiele kontrowersji. Najpierw Hania i Angelika z "Hotelu Paradise" ostro oceniły wygląd Magdy. Później na dziewczynę spadła fala hejtu po tym, jak nastolatka otwarcie mówiła o swoich związkach z dużo starszymi od partnerami. Jednak najnowsze wydarzenia sprawiły, że w rajskiej Panamie wybuchła prawdziwa burza.

Po krótkiej relacji z Adamem, zachwytach nad Dawidem i Rajskim Rozdaniu u boku Marka, najmłodsza uczestniczka "Hotelu Paradise" zwróciła się w stronę Grzegorza. Para już nie szczędzi sobie wymownych spojrzeń i czułych gestów, otwarcie mówiąc, że pokłada ogromne nadzieje w tej relacji.

- Taką energię czuję no i taki wspólny vibe - zachwyca się Grzegorz. - Jak na nią patrzę, to się cały czas uśmiecham. Mam tak, że podchodzę, chcę się do niej przytulić, dać jej buzi... To jest super - dodaje.