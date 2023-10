Tuż przed wielkim finałem specjalnej edycji "Hotelu Paradise. All Stars" widzowie nieustannie zastanawiają się, jak potoczyły się losy ich ulubieńców z telewizji. Wszystko wskazuje na to, że ani Julia, ani Grzegorz nie są zbyt dyskretni. Tymi zdjęciami wiele zdradzili.

"Hotel Paradise": Julia i Grzegorz są razem po programie?

Nie da się ukryć, że produkcja miłosnego show TVN-u zrobiła ukłon w stronę wielbicieli hitowego programu. Tym sposobem na antenie możemy oglądać bohaterów, dobrze znanych z poprzednich edycji. Przez fakt, że to prawdziwi weterani, ci doskonale wiedzą, jak wzbudzić emocje. Właśnie dlatego na szklanym ekranie nie brakowało licznych afer oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Przed finałem więc z "Hotelem Paradise. All Stars" pożegnały się aż dwie pary. Tym sposobem na wygraną wciąż mogą liczyć Ania i Maurycy, Nana i Blondino Latino oraz Grzegorz i Julia. Bez wątpienia to ostatnia dwójka wzbudza największe kontrowersje. Czy ci są ze sobą także po programie?

Nie da się ukryć, że relacja tej dwójki była naprawdę burzliwa. Wszystko przez mocny charakter Julii. Zarówno domownicy, jak i internauci często wspominali, że ta źle traktuje swojego partnera i, że ten może czuć się stłamszony. W minionych odcinkach z kolei fani nabrali podejrzeń, że Julia z "Hotelu Paradise. All Stars" byłaby w stanie rzucić kulą w czasie wielkiego finału. Grzegorz także niejednokrotnie był zawiedziony jej postawą. Właśnie dlatego wszystko wskazuje na to, że długie deszczowe weekendy w Polsce spędza w towarzystwie... innej kobiety!

W miniony weekend uczestnik "Hotelu Paradise" opublikował zdjęcie z randki z... tajemniczą brunetką:

- Raz się tyje - żartobliwie napisał.

Internauci szybko więc wywnioskowali, że to nie jest Julia. Szczególnie że ta w tym samym czasie... również udała się na pizze. Jednak w zupełnie inne miejsce.

Czy to wystarczające dowody, aby stwierdzić, że ta dwójka nie jest ze sobą po programie? Wszystko na to wskazuje.

