Ada i Bartek z "Hotelu Paradise" z pewnością na długo zapiszą się w pamięci widzów. Ich kłótnie w programie stały się normalnością, a między parą wciąż jest lepiej, raz gorzej. Wielu widzów zastanawia się, jak potoczyła się ich relacje po programie. Po tym nagraniu wszystko stało się jasne!

Ada i Bartek z "Hotel Paradise" są razem po programie?

Ada i Bartek to para, która bez wątpienia wzbudza najwięcej emocji w 8. edycji "Hotelu Paradise". Uczestnik show wciąż doszukuje się nowych powodów do kłótni, a Ada wiele razy rozważała odejście z programu, by móc się od niego uwolnić. Ostatnio Ada z "Hotelu Paradise" miała już tak dość Bartka, aż schowała się pod barem i zalała łzami. Ostatnia kłótnia pary doprowadziła do tego, że uczestniczka show na Rajskim Rozdaniu wybrała Oskara zamiast Bartka. Jednak losy hotelu znów okazały się nieprzewidywalne i ostatecznie uczestnik pozostał w programie. Od tego czasu para ponownie nie szczędzi sobie czułości.

Jak wiadomo, uczestnicy "Hotelu Paradise" nie mogą zdradzać jakie stosunki łączą ich po programie. Jakiś czas temu Ada i Bartek chcieli zrobić live'a, na którym odpowiadają na pytania internautów, ale zdradzili, że produkcja nie wyraziła na to zgody. Para nie publikowała wspólnych zdjęć czy nagrań na Instagramie aż do teraz. Na profilu uczestnika show pojawiło się nagranie z auto, na którym oboje się wygłupiają.

Kiedy znajdziesz osobę z podobnym vibem — napisał Bartek.

Instagram @bartek.hotelparadise8

Na nagraniu w pewnym momencie Ada złapała czule Bartka za twarz. Myślicie, że udało im się w końcu dojść do porozumienia i zostali oficjalnie parą? Zapewne dowiemy się już po wielkim finale, który odbędzie się 14 maja.

