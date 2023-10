Julia i Grzegorz w "Hotelu Paradise All Stars" tworzą najbardziej burzliwą relację. Początkowo uczestniczka nie wyobrażała sobie związku z Grzegorzem, a jego zachowanie określała "pajacowaniem". Szybko okazało się jednak, że "kto się czubi ten się lubi". Julia zaczęła być bardzo zazdrosna o uczestnika, a pomiędzy nimi zaczęło tworzyć się coś więcej. Jak tę relację widzieli ich koledzy z programu? Kornelia nie była tak optymistyczna.

"Hotel Paradise All Stars": Kornelia wymownie o związku Julii i Grzegorza

Widzowie spekulują, kto wygra "Hotel Paradise All Stars", a do wielkiego finału pozostało tylko kilka odcinków. Wśród par, które starają się być najbardziej zaangażowane w relację, nie sposób nie wymienić Julii i Grzegorza. Kornelia już podczas udziału w programie nie ukrywała swojej niechęci do Julii oraz braku wiary w szczerość jej uczuć do Grzesia. W wywiadzie z Party.pl, zapytaliśmy ją o opinię na temat tej pary. Chociaż nie mogła zbyt wiele zdradzić przed finałem, wyznała, co sądzi na temat Julii i Grzegorza na moment ukazany aktualnie w programie:

Z mojej strony Grzesia intencje były bardzo szczere i widać było, że on jest bardzo wkręcony w Julkę. (...) On dał serce na dłoni dla Julii. Natomiast na tamten moment uczucia Julii względem Grzegorza nie były dla mnie szczere.

Skąd taki surowy stosunek do Julii? Kornelia wyznała tajemniczo:

Nie mogę zdradzić, jaką mną intencje kierowały, w tej powiedzmy negatywnej energii względem Julii. Czas pokaże, myślę, że ludzie zobaczą na koniec programu o co mi chodziło.

Czy Kornelia ma kontakt z Grzegorzem i Julią po powrocie do Polski? Zobaczcie, co zdradziła nam w wywiadzie uczestniczka "Hotelu Paradise".

