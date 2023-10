Basia Pędlowska była najbardziej lubianą uczestniczką 3. edycji "Hotelu Paradise", jednak w "All Stars" bardzo szybko musiała spakować walizki. Wszystko, przez Łukasza, któremu na odchodne nie szczędziła mocnych słów. Teraz z kolei Łukasz zdradził fanom, że po programie ma kontakt z byłą programową partnerką. Jakie mają relacje?

"Hotel Paradise": Łukasz o relacji z Basią po programie

Uczestnicy są już niemalże na półmetku w walce o finał "Hotelu Paradise All Stars". Szczęścia z gwiazdorskiej edycji nie mieli jednak Basia Pędlowska wyeliminowana poniekąd przez Łukasza a także sam Łukasz, którego pobyt w programie zakończyła jego była partnerka Nana.

Basia Pędlowska odpadła z "Hotelu Paradise" po mocnej awanturze z Łukaszem. Poczuła się przez niego oszukana i chociaż pogodzili się na koniec, podkreślała:

Czuję się bardzo zawiedziona decyzją Łukasza. Przeprosił mnie, ale już bym nie zaufała.

Czy jednak po programie mogło się coś zmienić? Łukasz zapytany o Basię przez fanów, zdecydował się na wymowny wpis.

Nic dziwnego, że fani zastanawiają się, jak wyglądają relacje uczestników po powrocie z Kolumbii, gdzie kręcony był sezon "Hotel Paradise All Stars".

- Czy z Basią masz jakiś kontakt po HP? - zapytała Łukasza jedna z fanek.

- Jakiś tam kontakt mamy. Jest bardzo śmiesznie i pozytywnie - zapewnił.

Czy jest szansa, by w aktualnym sezonie stworzyły się jakieś związki? Widzowie podejrzewają, że Miłosz z "Hotelu Paradise" ma dziewczynę, która wejdzie do programu. Łączą go z Karoliną Skuratowską z 5. edycji. To już nie pierwszy raz, kiedy internauci podejrzewają ich o romans, chociaż wcześniej sami zainteresowani to dementowali.

