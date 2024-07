Kasper i Laura swoim związkiem zaskoczyli nie tylko widzów "Hotelu Paradise" ale także kolegów z programu. Zapytaliśmy Klaudię, co sądzi na temat ich związku, a ona zaskoczyła nas wyznaniem:

Wiedziałam przedpremierowo

Przy okazji zdradziła, że była jedną z pierwszych osób, której Kasper powiedział o nowej ukochanej.

Z Laurą w programie się nie polubiłam...

Czy po powrocie do Polski to się zmieniło?

"Hotel Paradise 5": Klaudia szczerze o związku Kaspra i Laury

Kasper miał spore powodzenie w "Hotelu Paradise 5", jednak z Laurą, z którą aktualnie jest w związku nie mieli się ku sobie przed kamerami, dlatego ich związek był dla wszystkich takim zaskoczeniem. W programie o serce Kaspra walczyły Karolina i Wiktoria. Po finale Wiktoria z "Hotelu Paradise" przyznała, że nie wie, co widziała w Kasprze. Z kolei Karolinie zdecydowanie trudniej było pogodzić się z odtrąceniem. Oglądając odcinki emitowane w TVN7, Kasper z "Hotelu Paradise" przyznał, że "ciężko się to oglądało", jednak nie żałuje swoich decyzji, bo to właśnie one doprowadziły go do związku z Laurą.

Po "Hotelu Paradise" Kasper ma doskonały kontakt z Klaudią, która w wywiadzie z Party.pl, skomentowała jego relacje z Laurą:

Ja wiedziałam troszeczkę wcześniej, bo po "Hotelu" miałam kontakt bardzo dobry, przyjacielski kontakt z Kasprem i gdzieś tam mi się zdarzyło o tym, że on coś tam z Laurą, pisać. Nie raz nocowałam ich u siebie, przyjmowałam pod swój dach. Więc ja przedpremierowo wiedziałam o tym związku.

Dodała jednak:

Z Laurą w programie się nie polubiłam

Czy ich relacje teraz się odmieniły? W dodatku Klaudia była programową przyjaciółką Karoliny. Nie ma żalu, do Kaspra, że tak potraktował bliską jej osobę? Zobaczcie, co zdradziła nam Klaudia z "Hotelu Paradise" w nowym wywiadzie.

