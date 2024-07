Wiktoria z "Hotelu Paradise" po finale szybko zapomniała o Kasprze. W wywiadzie z Party.pl, przyznała, że dziś nie wie, co w nim widziała:

Przy okazji zdradziła nam, czy jest z kimś w związku po programie.

Wiktoria Kozar i Sevag Formella wygrali "Hotel Paradise 5". Jeszcze kilka tygodni temu, nigdy nie przypuszczaliby, że staną na ścieżce lojalności razem. Wiktoria zdradziła nam na co wyda swoją wygraną z "Hotelu Paradise". W wywiadzie po finale odniosła się również do zachowania Elizy względem Laury podczas "Pandory" w "Hotelu Paradise". Wiktoria z "Hotelu Paradise" przyznała, że Eliza miała do niej żal ale wciąż utrzymują przyjacielskie relacje. Zapytaliśmy zwyciężczynię "Hotelu Paradise 5" również o jej kontakty z Kasprem, w końcu w programie mocno walczyła o jego względy. Dziś Wiktoria sceptycznie podchodzi do swojego zachowania względem Kaspra:

Sama się zastanawiam, dlaczego on mi się tak spodobał w tym programie i tak patrzę na te swoje zachowanie i sobie myślę: "Boże, serio Wiktoria?". Miałam tak, że jak wróciłam z Panamy po tym finale to kompletnie o nim zapomniałam i to było takie dziwne dla mnie, że może tylko było wakacyjne zauroczenie.