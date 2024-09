Laura i Kasper poznali się dzięki "Hotel Paradise", ale ich uczucie zakwitło dopiero po opuszczeniu raju. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i nie ukrywają tego, że planują wspólną przyszłość. Czy już niedługo zaskoczą ślubnymi kadrami?

Laura i Kasper z “Hotelu Paradise” o ślubie i dziecku

Laura i Kasper wzięli udział w 5. edycji "Hotelu Paradise", ale widzowie pamiętają o nich do dziś. W programie para nie tworzyła ze sobą pary i nic nie wskazywało na to, że może połączyć ich coś więcej. Po powrocie do Polski między nimi jednak zaiskrzyło, a oni postanowili dać sobie szansę. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ do dziś tworzą udaną relację. Ostatnio pojawili się również na konferencji prasowej miłosnego hitu TVN7, na którym zdradzili naszej reporterce Party.pl plany związane ze ślubem i powiększeniem rodziny.

Jest deklaracja już od dawna. Najpierw chcemy zamieszkać razem, już się szykuje mieszkanko. Jak zamieszkamy i sobie poukładamy wszystko, to będziemy dalej układać — powiedział Kasper.

Czy pojawiły się już rozmowy o powiększeniu rodziny u Kaspra i Laury? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej.

