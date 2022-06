Choć udział w 5. edycji "Hotelu Paradise" zakończył się dla Karoliny złamanym sercem, sympatycy produkcji są przekonani, że prawdziwa miłość czekała na nią po wyłączeniu kamer. Czyżby była telewizyjna partnerka Kaspra znalazła szczęście u boku innego hotelowego przystojniaka?! W kuluarach aż huczy o jej zażyłości z Miłoszem, bohaterem poprzedniego sezonu miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Co na to główni zainteresowani? Karolina przerwała milczenie!

"Hotel Paradise": Karolina i Miłosz są parą po programie?

Udział w "Hotelu Paradise" miał dla Karoliny słodko-gorzki smak? Choć dziewczyna wyszła z programu z masą niezapomnianych wspomnień i wiernych przyjaciół, to nie znalazła w luksusowej willi w Panamie miłości. Jej były programowy partner, Kasper związał się z Laurą po zakończeniu "Hotelu Paradise". Co więcej, chłopak niedawno w gorzkich słowach postanowił wypowiedzieć się na temat relacji z Karoliną. Czy po wyłączeniu kamer również romantyczna blondynka znalazła ukojenie w ramionach innego? Takie pytanie zadają sobie tysiące fanów randkowego formatu TVN7. Niektórzy nawet podejrzewają, że Karolina po powrocie do Polski związała się z innym kontrowersyjnym uczestnikiem poprzedniej edycji - Miłoszem. Jaka jest prawda?

- Co łączy Cię z Miłoszem? - dopytują Karolinę fani na jej Instagramie.

Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewali.

- Mordeczko, co nas łączy? - odpisała na InstaStories Karolina, oznaczając Miłosza. - Chyba pozytywne nastawienie do życia i nie tylko - dodała tajemniczo.

Facebook @karolinahotelparadise5official

Dwuznaczna odpowiedź Karoliny z "Hotelu Paradise" zamiast rozwiać wszelkie wątpliwości fanów, jeszcze bardziej podsyciła plotki na temat jej domniemanego związku z Miłoszem. A co na to hotelowy przystojniak? Jak dotąd charyzmatyczny tenisista nie zabrał głosu w sprawie.

Instagram/Mily_mo_

Przypominamy, że w 4. edycji "Hotelu Paradise" Miłosz był związany z Wiktorią. Para to się kłóciła, to znów godziła, rozstając się i wracając do siebie. Pomimo płomiennych uczuć, parze nie udało się zajść do wielkiego finału programu, a niedługo po powrocie do Polski ich związek się rozpadł. Zarówno Wiktoria, jak i Miłosz wzajemnie obrzucali się w mediach społecznościowych winą o taki stan rzeczy, prowadząc instagramową batalię. Gdy Wiktoria z "Hotelu Paradise" przyznała się do zaburzeń psychicznych i konieczności leczenia farmakologicznego, oboje na jakiś czas zniknęli z Instarama.

Mat. prasowe Hotel Paradise

Teraz Wiktoria skupia się na sobie i zawodach fitness, z kolei Miłosz z "Hotelu Paradise" realizuje się jako instruktor tenisa, muzyk oraz wpływowy influencer, który a swoim instgramowym koncie zgromadził już ponad 142 tys. obserwatorów. To tam dzieli się z fanami kolejnymi zawodowymi projektami, modowymi inspiracjami, a także codziennością, niekiedy pokazując szalone imprezy w towarzystwie byłych uczestników "Hotelu Paradise", bawiąc się nie tylko z kolegami ze swojej edycji, ale też innych sezonów. Czyżby właśnie ten fakt sprawił, że fani postanowili połączyć go z Karoliną z 5. odsłony rajskiego hotelu?

Screen programu "Hotel Paradise"/Player.pl

"Hotel Paradise 5": czy serce Karoliny jest już zajęte?

Czy po zakończeniu głośnej relacji z Kasprem z "Hotelu Paradise" Karolina znalazła swoją bratnią duszę? Podczas gdy część sympatyków produkcji jest przekonana, że piękna blondynka związała się z Miłoszem z poprzedniego sezonu, inni są pewni, że chodzi o zupełnie innego przystojniaka. Karolina po wielu prośbach fanów wreszcie zdradziła prawdę!

- Jestem singielką - napisała na InstaStories Karolina z 5. edycji "Hotelu Paradise". - Uszanujcie moją prywatność. Jeśli będę chciała pokazać z kim się spotykam i czy łączy mnie z kimś bliższa relacja, to na pewno u mnie na profilu to zobaczycie. Na chwilę obecną zostanie to moją tajemnicą - dodała.

Myślicie, że rzeczywiście między nią, a Miłoszem jest coś więcej?

