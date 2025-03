W nowej edycji "Hotelu Paradise" roi się od zmian. To pierwszy raz, kiedy uczestnicy łączą się w pary również jednopłciowe. Hubert własnie podzielił się wyznaniem na temat swojego byłego związku. Wyznał, że był przez osiem lat związany z mężczyzną.

Jednopłciowe pary w "Hotelu Paradise"

​W jubileuszowej, 10. edycji programu "Hotel Paradise" wprowadzono przełomowe zmiany, które zaskoczyły zarówno uczestników, jak i widzów. Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość tworzenia par jednopłciowych. Podczas pierwszego Rajskiego Rozdania, uczestniczki Amanda i Weronika skorzystały z tej opcji, stając się pierwszą jednopłciową parą w historii programu. Amanda wyznała, że Weronika najbardziej jej się spodobała spośród kobiet i chciałaby ją bliżej poznać, co zaowocowało ich decyzją o sparowaniu się. ​

To jednak niejedyna zmiana w tej edycji. Nowa prowadząca, Edyta Zając, ogłosiła, że wszystkie Rajskie Rozdania będą mieszane, co oznacza, że co tydzień zagrożone będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Hubert z "Love Island" opowiedział o związku z mężczyzną

Po wygranej konkurencji Jagoda i Hubert otrzymali możliwość pójścia na wspólną randkę. Para świetnie się razem bawiła, zjeżdżając na linie do wody. Po wspólnie spędzonym czasie na wygłupach ich randka zakończyła się rozmową. Uczestniczka show postanowiła zapytać swoją randkę o poprzednie związki. Hubert wyznał, że był w jednym poważnym związku, który trwał 8 lat. Był związany z mężczyzną.

Pierwszy raz publicznie powiedziałem o tym, z kim byłem w związku. Wydaje mi się, że Jagoda zareagowała neutralnie i jakby nie była zaskoczona, atmosfera się nie zmieniła, dalej normalnie rozmawialiśmy, więc wydaje mi się, że to zaakceptowała – wyznał Hubert.

Po powrocie do hotelu Jagoda wyjawiła tajemnicę Huberta innym uczestnikom, przy okazji wyznając, że według niej to nie była udana randka.

Weronika opuszcza "Hotel Paradise "

Tym razem droga do finału "Hotelu Paradise" będzie jeszcze bardziej wyboista niż do tej pory. Tym razem nikt nie może być pewien swojego bezpieczeństwa. Wszystko przez losowość "bezpiecznych" i "zagrożonych" przed "rajskim rozdaniem" oraz ilość zadań, które mogą wpłynąć na być albo nie być każdego uczestnika. Niedawno wyeliminowany został z programu Kamil. Pozwolono mu zdecydować, kto z pozostałych będzie musiał zawalczyć o to, by nie podzielić jego losu. Wskazał Tymka i Weronikę, ostatecznie to Weronika przegrała konkurencję i musiała spakować się do domu. Nie pomogło nawet to, że stworzyła na pozór bezpieczną relację z Amandą. Co będzie dalej?

