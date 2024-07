1 z 5

Piękna, niezwykle seksowna i to z pazurem! Basia Kurdej-Szatan zaskoczyła wszystkich swoją finałową stylizacją w "The Voice of Poland". (Zobacz też: Kto wygrał "The Voice of Poland") Gwiazda TVP założyła opiętą sukienkę Hector & Karger - czarny dół i złota góra (wyglądająca jak dopasowany top). Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim oryginalny tył sukienki, który z bliska możecie zobaczyć w naszej galerii!

Kurdej zaczesała włosy do tyłu, co dodało jej jeszcze więcej zadziorności. Mocno podkreślone oko i do tego wiszące złote kolczyki dopełniły całości. Basia nigdy wcześniej nie wyglądała tak rock'n'rollowo!

A jak wam się podoba jej stylizacja? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii!

