Poznaliśmy już wszystkie pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a w ostatnich odcinkach eksperymentu obserwowaliśmy ich przygody podczas podróży poślubnych. Teraz przed uczestnikami programu najważniejszy etap, czyli wspólne, codzienne życie. Wierni widzowie programu, którzy od lat śledzą "Ślub od pierwszego wejrzenia" już teraz są niemal pewni, kto przetrwa eksperyment i będzie kontynuował swoje małżeństwo po programie. Zazwyczaj ich przeczucia są nieomylne - komu zatem teraz wróżą szczęśliwy związek? To nie powinno nikogo zdziwić!

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Która para przetrwa po programie? Widzowie już wiedzą!

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji TVN. Nic więc dziwnego, że już po raz 10. możemy oglądać miłosny eksperyment, do którego tym razem zgłosili się Joanna, Agnieszka i Agata oraz Piotr, Kamil i Damian. Ekspertki tym razem utworzyły następujące pary: Joanna i Kamil, Agata i Piotr oraz Agnieszka i Damian.

Początkowo fani programu byli pod ogromnym wrażeniem doboru wszystkich par w tej odsłonie "ŚOPW". Wszyscy uczestnicy wydawali się być naprawdę dobrze ze sobą zgrani, jednak z odcinka na odcinek pojawiało się coraz więcej problemów w relacjach bohaterów. Z tego też względu na ten moment fani programu nie widzą żadnych szans na powodzenie małżeństwa Agaty i Piotra, u których regularnie dochodzi do zgrzytów. Małe szanse na stworzenie zgranego związku widzą także u Joanny i Kamila, którym ciężko znaleźć wspólne tematy. Jedyną parą, która zdaniem widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwa eksperyment i będzie kontynuowała swoje małżeństwo po programie, są Agnieszka i Damian!

Agnieszka i Damian świetnie się ze sobą dogadują, mają ogromne poczucie humoru i nawet w sytuacjach kryzysowych potrafią ze spokojem podejść do tematu i rozwiązać problem. Fani "ŚOPW" zwrócili też uwagę na jedną, bardzo istotną rzecz. Widzowie twierdzą, że Agnieszka i Damian jako jedyni podeszli z prawidłowym i bardzo pozytywnym nastawieniem do eksperymentu, co tylko utwierdza ich w przekonaniu, że tej dwójce uda się pozostać w małżeństwie.

Obydwoje są dobrze nastawieni do tego eksperymentu! Aż miło się to ogląda... To musi się udać

Jedyna para, której na dzień dzisiejszy wróżę udany związek

Oni są najlepiej dobrani w całym tym programie, a nie tylko tej edycji mam wrażenie

Oni są extra. Muszą być razem

Bardzo fajny facet. Tworzą świetną parę. Kibicuję im

Wy też tak uważacie, że to właśnie Agnieszka i Damian będą jedyną parą, która będzie razem po zakończeniu 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kryzys między Joanną a Kamilem ze "ŚOPW": "Nie jestem w stanie teraz dać Ci tego, czego oczekujesz"