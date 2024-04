Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu, kiedy okazało się, że Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel przechodzą do ćwierćfinału, a z programem musiał się pożegnać Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że "Królowa życia" ma naprawdę mocną widownię, która kibicuje jej i oddaje na nią głosy. W sieci zawrzało, a internauci spekulują, kto odpadnie w kolejnym odcinku i już wiedzą, kto zatańczy w finale.

Każdy z uczestników 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" zaprezentował w ostatnim odcinku aż po dwa tańce. Najwyższe noty otrzymała Roksana Węgiel i Michał Kassin, a tymczasem rekordowo niską ocenę zebrała Dagmara Kaźmierska, która od Ewy Kasprzyk i Iwony Pavlović otrzymała jedynie po 1 punkcie, a w rezultacie dostała 7 punktów. Taneczny duet był zaskoczony tak niskimi notami, a tymczasem internauci już sugerują, że w kolejnym odcinku odpadnie Maciej Musiał, potem Maffashion, Anita Sokołowska, a w finale zobaczymy Roksanę Węgiel i Dagmarę Kaźmierską. Gdyby te spekulacje się sprawdziły, to dopiero byłby niespodzianka!

Fani Dagmary Kaźmierskiej stoją za nią murem i uważają, że skoro otrzymała zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" jury powinno oceniać jej umiejętności i powstrzymać się od gorzkich uwag pod jej adresem, skoro to widzowie zdecydowali, że nadal chcą oglądać "Królową życia" w programie:

To działa na zasadzie przekory...im bardziej jury z p. Iwoną krytykuje i nisko ocenia, tym bardziej fani królowej chcą udowodnić, że nie dadzą odpaść.

